COME SUPERARE IL TEST DI MEDICINA: CONSIGLI PER PASSARE

Il Test ingresso Medicina 2021 si svolgerà tra qualche giorno: tutti i candidati dovranno presentarsi presso le università italiane il 3 settembre, dopo aver ripassato bene (si spera!) i programmi ministeriali ed essersi allenati con simulazioni e prove degli anni precedenti. Gli iscritti al test ingresso 2021 per Medicina e Odontoiatria sono, come ogni anno, tantissimi, per cui occorre fare una prova super eccellente se si vuole ottenere un buon risultato e scalare la vetta della graduatoria nazionale. Come? Continuate a leggere per saperne di più!

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: LE DOMANDE

Innanzitutto diamo un piccolo sguardo alla struttura della prova e alle domande. Il test di medicina e odontoiatria è composto da 60 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta. Avrai 100 minuti per terminare la prova e ogni risposta esatta sarà valutata 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti. Le domande saranno così suddivise:

10 quesiti di logica

12 quesiti di cultura generale

18 quesiti di biologia

12 quesiti di chimica

8 quesiti di fisica e matematica

Come vedi, il numero maggiore di domande lo troviamo nelle sezioni di cultura generale, logica, biologia e chimica, per cui occhio: sono questi i quesiti che hanno un peso maggiore nella valutazione complessiva della prova. Per saperne di più leggi: Test medicina 2021: cosa sapere sulle domande

TEST MEDICINA 2021: COME SUPERARLO

A questo punto ci chiediamo: come superare il test di medicina? La risposta immediata sarebbe, chiaramente, studiare, ma sappiamo benissimo che intere generazioni di candidati al test di medicina sono state decimate e, nonostante ore e ore sui libri, non sono riuscite a superare il test. Il motivo è semplice: non basta solo studiare gli argomenti, ma occorre esercitarsi e familiarizzare con le domande, così da non cadere nei tranelli delle domande a trabocchetto. Vediamo quindi a cosa stare attenti se si vuole superare il test di medicina:

Ripassare bene tutti i programmi: ripassate tutti gli argomenti contenuti nei programmi ministeriali, soprattutto quelli di biologia, e testate la vostra preparazione con domande a risposta multipla su tutti gli argomenti. Se vuoi conoscere i programmi nel dettaglio leggi: Test Medicina 2019: cosa studiare

ripassate tutti gli argomenti contenuti nei programmi ministeriali, soprattutto quelli di biologia, e testate la vostra preparazione con domande a risposta multipla su tutti gli argomenti. Se vuoi conoscere i programmi nel dettaglio leggi: Test Medicina 2019: cosa studiare Svolgere quotidianamente simulazioni e prove degli anni precedenti: in questo modo memorizzerete il meccanismo, e diventerete più attenti evitando di confondervi con le opzioni di risposta. Ecco le nostre risorse: Simulazioni test medicina 2019

in questo modo memorizzerete il meccanismo, e diventerete più attenti evitando di confondervi con le opzioni di risposta. Ecco le nostre risorse: Simulazioni test medicina 2019 Attenzione ai quesiti di logica: sono meno degli anni passati ma hanno un certo peso, dunque è importantissimo rispondere bene, perché costituiranno una buona porzione del risultato finale. Come sappiamo, le domande di logica sono di 3 tipi: Ragionamento logico-verbale, Risoluzione di problemi logico-matematici, Ragionamento logico. E’ fondamentale allenarsi ogni giorno con tutte le tipologie di domande di logica, così da non trascurare nessun dettaglio e diventare sempre più attenti e veloci. Inoltre, in questo modo durante la prova non perderete troppo tempo nel ragionarci su e avrete più tempo per gli altri quesiti.

sono meno degli anni passati ma hanno un certo peso, dunque è importantissimo rispondere bene, perché costituiranno una buona porzione del risultato finale. Come sappiamo, le domande di logica sono di 3 tipi: Ragionamento logico-verbale, Risoluzione di problemi logico-matematici, Ragionamento logico. E’ fondamentale allenarsi ogni giorno con tutte le tipologie di domande di logica, così da non trascurare nessun dettaglio e diventare sempre più attenti e veloci. Inoltre, in questo modo durante la prova non perderete troppo tempo nel ragionarci su e avrete più tempo per gli altri quesiti. Allenatevi con le simulazioni tenendo il tempo e appuntando punteggio ottenuto: solo così non arriverete alla prova impreparati e gestirete meglio il tempo.

solo così non arriverete alla prova impreparati e gestirete meglio il tempo. Durante il test, prima di rispondere, date uno sguardo a tutta la prova: iniziate dalle domande più semplici ma non siate superficiali e frettolosi: leggete tutto con calma, la domanda e tutte le risposte, ripensate a ciò che sapete e associatelo alla risposta che reputate esatta.

iniziate dalle domande più semplici ma non siate superficiali e frettolosi: leggete tutto con calma, la domanda e tutte le risposte, ripensate a ciò che sapete e associatelo alla risposta che reputate esatta. Segnate prima di tutto le risposte su cui siete sicuri, le altre lasciatele per ultime. Cercate di ragionare bene e se proprio non ne avete idea, meglio lasciare in bianco: come sapete, alle risposte sbagliate vengono tolti 0,4 punti!

le altre lasciatele per ultime. Cercate di ragionare bene e se proprio non ne avete idea, meglio lasciare in bianco: come sapete, alle risposte sbagliate vengono tolti 0,4 punti! Ricontrollate tutto il compito: una volta che avete finito, controllate tutte le domande, potreste aver avuto una svista oppure accorgervi di un errore e quindi rimediare.

TEST MEDICINA 2021: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Pronto per la prova? Sarai di certo in ansia, per cui occhi aperti e informati bene su tutto quello che bisogna sapere:

