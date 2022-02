Seconda Prova Maturità 2022: giorno, orario, durata

Seconda Prova Maturità 2022: i dettagli

Fa ancora molto discutere la conferma del ritorno della Seconda Prova per la Maturità 2022, dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Scopriamo allora insieme data, orario e durata di questo esame:

Data e ora Seconda Prova Maturità 2022: 23 giugno 2021 ore 08:30.

Seconda Prova Maturità 2022: Durata Seconda Prova Maturità 2022: rispetto alla prima prova che ha la stessa durata uguale per tutte le scuole, in questo caso il tempo è diverso in base all’indirizzo scelto

Seconda Prova Maturità 2022: la durata

Generalmente la seconda prova ha la durata massima di 6 ore (esattamente come la prima), tuttavia alcune prove degli istituti tecnici e professionali hanno una durata massima di 8 ore e in tutti questi casi gli studenti non possono lasciare l’aula prima delle 3 ore. Entrando nel dettaglio per tradurre la versione di greco o latino gli studenti del liceo classico hanno a disposizione 4 ore, mentre la prova nei licei artistici si svolge in un massimo di tre giorni, per 6 ore al giorno. Ecco tutte le eccezioni:

Licei artistici : durata massima 3 giorni, per 6 ore al giorno e con esclusione del sabato.

: durata massima 3 giorni, per 6 ore al giorno e con esclusione del sabato. Licei Coreutici : la prima parte della prova ha la durata di un giorno per sei ore al massimo; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nell’esibizione individuale per 10 minuti al massimo.

: la prima parte della prova ha la durata di un giorno per sei ore al massimo; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nell’esibizione individuale per 10 minuti al massimo. Licei Musicali: la prima parte della prova ha la durata di un giorno e ha una durata di 6 ore; la seconda parte si svolge il giorno dopo e consiste nella prova di strumento per 20 minuti al massimo.

Seconda Prova Maturità 2022: le materie

Per quanto riguarda le materie della Seconda Prova il MIUR ancora non ha ufficializzato, tuttavia c’è stata una fuga di notizie che verrà confermata o smentita a breve: al classico sembra ci sarà latino, mentre allo scientifico dovrebbe esserci Matematica e Scienze umane nell’omonimo liceo. Per quanto riguarda il linguistico dovremmo trovare Inglese, mentre al tecnico industriale Elettrotecnica e elettronica, Istituto tecnico turistico, discipline turistico aziendali, che è l’insegnamento caratterizzante il triennio, per l’Istituto tecnico per geometri, scienza delle costruzioni, al tecnico economico (ex ragioneria) ci dovrebbe essere Economia aziendale. Nell’attesa di scoprire la verità il consiglio è quello di allenarsi con le prove degli anni passati.

