Cosa sono gli stati cuscinetto e a cosa servono

Non si tratta di un argomento nuovo ma è quanto mai di attualità: cosa sono gli stati cuscinetto ed a cosa servono? Saperlo può aiutarti a comprendere meglio l’attuale situazione che coinvolge Russia e Ucraina, ma non solo quella. Ti aiuterà a capire meglio diversi risvolti che si sono verificati in passato, nel corso della nostra storia.

Stati cuscinetto, cosa sono

Gli stati cuscinetto sono quegli stati che si trovano in un’area compresa tra i confini di due potenze potenzialmente ostili. Solitamente sono stati relativamente deboli che si trovano tra due o più poteri antagonisti e di potenza equiparabile, nonché in contatto geografico con il territorio delle altre potenze: di fatto, le separano. Gli stati cuscinetto, loro malgrado, possono essere coinvolti negli scontri qualora gli eserciti delle due potenze dovessero dichiararsi guerra. L’invasione di uno stato cuscinetto da parte di una delle potenze che lo circondano può probabilmente sfociare in una guerra tra le potenze suddette. Lo stato cuscinetto è tale fin quando tra le potenze permane un antagonismo. Se questo cessa, anche lo stato cuscinetto cessa di esistere come tale.

A cosa servono gli Stati cuscinetto?

La presenza di uno stato cuscinetto ha diversi risvolti geopolitici. Innanzitutto, può mantenere le fazioni in guerra a distanza di sicurezza l’una dall’altra. Inoltre, fornisce profondità strategica alle potenze rivali, le quali possono, così, misurare le potenziali mosse future degli avversari senza mettere direttamente in gioco i propri territori. Ancora, loro malgrado, consentono ai rivali la possibilità di potersi preparare agli attacchi. Infine, possono consentire ai paesi in guerra tra loro di risolvere i loro problemi attraverso negoziati pacifici e azioni diplomatiche.

Stati cuscinetto: esempio

Ma quando si è iniziato a parlare di stati cuscinetto? Quali sono i maggiori esempi storici? Spesso questi sono diventati tali a causa della presenza di barriere naturali lungo le estensioni imperiali. E’ il caso dell’Afghanistan, che fungeva da stato cuscinetto tra l’Impero russo a nord e l’Impero coloniale britannico a sud. Un esempio risalente a prima della prima guerra mondiale e a cavallo con la seconda è il Belgio, stato cuscinetto tra Francia e Germania. Quali sono gli stati cuscinetto del congresso di Vienna, nello specifico? Si tratta dei Paesi bassi, degli stati tedeschi della confederazione germanica, di Svizzera e regno di Sardegna.

