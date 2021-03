Sono state pubblicate le date dei test d’ingresso 2021 per i corsi ad accesso programmato. Disponibili sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, è possibile accedere al calendario completo ed aggiornato. Come si legge nell’avviso del 25 febbraio scorso, di seguito le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2021/2022.

Leggi: Facoltà senza Test d’Ingresso all’Estero: elenco

Quali sono i corsi ad accesso programmato?

I corsi ad accesso programmato sono quelli che prevedono un numero di posti limitato ai quali è possibile accedere previo superamento di relativo test. I corsi nazionali ai quali si accede tramite test di ingresso in Italia sono:

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi dentaria

Veterinaria

Architettura

Scienze della formazione primaria

Professioni sanitarie (triennali e magistrali)

Le date dei test di ingresso 2021

Le date sono le seguenti anche se, per sicurezza, vi consigliamo di verificare sempre l’effettiva rispondenza con quanto stabilito dal singolo ateneo. Eventuali modifiche e aggiornamenti non sono così rari.

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria – mercoledì 1° settembre 2021

I corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana – venerdì 3 settembre 2021

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto – entro giovedì 23 settembre 2021 (la data di tale test è definita da ciascun Ateneo – vedere bando)

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto – entro giovedì 23 settembre 2021 (la data di tale test è definita da ciascun Ateneo – vedere bando) I corsi di laurea delle professioni sanitarie – martedì 7 settembre 2021

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese – giovedì 9 settembre 2021

I corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria – giovedì 16 settembre 2021

Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie venerdì 29 ottobre 2021

Al momento sono note le sole date, tutto ciò che riguarda le modalità e i contenuti delle prove nonché il numero di posti disponibili saranno oggetto di un successivo decreto.

Leggi anche: