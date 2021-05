ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: TUTTE LE FACOLTÀ

Vuoi iscriverti all’università ma hai ancora le idee confuse e non hai proprio idea di cosa fare? Non ti preoccupare, è normale: le facoltà in Italia sono molte così come i vari indirizzi e orientarsi nella scelta può non essere facile! In realtà, dal 2010, le facoltà formalmente non esistono più, ossia sono state sostituite dai dipartimenti universitari in seguito alla riforma Gelmini. Tuttavia, nel lessico comune si continua a parlare di facoltà (visto anche che a livello di offerta didattica e servizi non cambia niente per gli studenti) e immaginiamo che la doppia dicitura potrebbe averti creato qualche ulteriore problema. Se stai cercando una lista di tutte le facoltà (o dipartimenti) esistenti nelle università italiane sei nel posto giusto: in quest’articolo ti illustreremo l’elenco completo delle facoltà italiane in modo da schiarirti le idee e poter indirizzarti nella scelta. Buona lettura!

ELENCO DELLE FACOLTÀ ESISTENTI

Le facoltà coordinano corsi di studio afferenti ad aree disciplinari simili: ognuna ha una propria offerta formativa con corsi di laurea specifici tra i quali dovrai scegliere quello che intendi frequentare. Ecco la lista completa delle facoltà universitarie:

Facoltà di Agraria La facoltà di agraria è articolata secondo la formula 3+2 e al suo termine si potrà lavorare nel settore agricolo o agroalimentare, ma anche per enti pubblici e organizzazioni internazionali come la FAO. Per approfondire le conoscenze in ambito enogastronomico, puoi studiare anche presso la Facoltà di Scienze Gastronomiche.

Facoltà di Architettura La facoltà di architettura è ad accesso programmato e ha una durata di 5 anni. Gli esami sono circa 28 più laboratori e le materie principali che si studiano sono Costruzioni, Estetica, Disegno, Progettazione e Matematica.

Facoltà di Architettura e Design Industriale L’Università Telematica San Raffaele con sede a Roma e Milano, offre corsi in Moda e design industriale.

Facoltà di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni Dal 2015, la Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni ha sostituito la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano.

Facoltà di Beni Culturali o Conservazione di Beni Culturali La facoltà di Beni Culturali segue la formula del 3+2 e si studia principalmente civiltà antiche, storia, diritto, letteratura e arte. Per specializzarsi in archivistica esiste anche la Scuola Speciale Archivisti e Bibliotecari.

Facoltà di Biotecnologie o Scienze Biotecnologiche Per diventare tecnico di laboratorio medico di analisi, biologo o agrotecnico, la facoltà di biotecnologie è quella giusta. La formula è 3+2 e l’ingresso e quasi sempre a numero chiuso.

Facoltà di Design o Design e Arti Il tuo sogno è ideare e realizzare prodotti per l’industria o per diventare artigiano? Allora la facoltà di Design fa per te!

Facoltà di Economia È il percorso ideale per chi ha interesse in materie come economia, matematica, finanza, marketing e diritto. Alcune università utilizzano la dicitura Facoltà di Economia Aziendale, Facoltà di Economia e Management o Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative .

Facoltà di Farmacia Della durata di 5 anni, al termine della facoltà di farmacia si può intraprendere la professione di farmacista.

Facoltà di Giurisprudenza Per diventare avvocato, notaio e magistrato, la facoltà che per te è giurisprudenza, della durata di 5 anni.

Facoltà di Ingegneria Vuoi diventare ingegnere? Gli indirizzi di specializzazione sono molti: informatica, chimica e biochimica, aerospaziale, biomedica, meccanica, gestionale, edile etc.

Facoltà di Ingegneria Industriale o dei Processi Industriali . Si studiano soprattutto Fisica Ambientale Applicata, Fisica Industriale Applicata, Bioingegneria Industriale, Disegno Industriale, Impianti Industriali, Macchine a Fluido, Meccanica Applicata, Metallurgia, Fondamenti Chimici per le Tecnologie, Scienza dei Materiali e Tecnologie di fabbricazione.

Facoltà di Ingegneria dell’Informazione La formazione verte sullo studio e la ricerca di tecnologie e dispositivi, sensori, circuiti integrati a radiofrequenza, sistemi wireless, ingegneria del software, sistemi e reti di telecomunicazione.

Facoltà di Ingegneria Edile Come architettura, ingegneria edile è a numero chiuso e ha una durata di 5 anni. Se vuoi diventare architetto o ingegnere, fa per te!

Facoltà di Interpretariato e Traduzione Vuoi diventare traduttore o interprete? Questa è la facoltà che fa per te!

Facoltà di Lettere e Filosofia Vuoi diventare insegnante? O la tua più grande passione è la storia, il latino, italiano e le materie umanistiche? Allora la facoltà di lettere e filosofia potrebbe fare al caso tu.

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Se le lingue straniere sono il tuo forte, la facoltà di lingue e letterature straniere apre diversi sbocchi lavorativi dall’interprete all’insegnante di lingua.

Facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale Fornisce competenze nei linguaggi specialistici e nella comunicazione; ma anche conoscenze relative alle lingue straniere come veicolo di mediazione linguistica e culturale, in particolare nei settori del commercio estero e del turismo, attraverso le modalità dell’interpretazione e della traduzione.

Facoltà di Medicina e Chirurgia La facoltà di Medicina e Chirurgia è una laurea magistrale a ciclo unico al cui termine è prevista un’ulteriore percorso di specializzazione. L’accesso è a numero chiuso.

Facoltà di Medicina Veterinaria Se ami gli animali e vorresti curarli, la facoltà di veterinaria, a numero chiuso, ti permetterà di specializzarti in questa professione.

Facoltà di Professioni Sanitarie I corsi in Professioni sanitarie sono 22, tra cui Ostetricia, Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia, Igiene dentale. Per potervi accedere devi superare un test d’ingresso.

Facoltà di Chimica Sei appassionato di Chimica, Fisica e Matematica e vorresti lavorare in laboratorio? È la facoltà che fa per te.

Facoltà di Odontoiatria e protesi Dentaria Se il tuo sogno è diventare odontoiatra, puoi sostenere il test d’ingresso a Odontoiatria e protesi dentaria, dalla durata di 5 anni.

Facoltà di Musicologia Per gli appassionati di musica, presso questa facoltà si studiano molte materie tra cui Archeologia del libro manoscritto, Analisi musicale, Armonia, Civiltà musicale greca e romana, Beni musicali, Drammaturgia Musicale.

Facoltà di Psicologia Vuoi diventare psicologo? Allora la facoltà di psicologia fa al caso tuo! In alcuni casi viene chiamata anche Facoltà di psicologia e scienze cognitive.

Facoltà di Scienze del Farmaco L’obiettivo dei corsi di laurea in scienze del farmaco è lo sviluppo di progetti nel campo del farmaco e di prodotti della salute.

Facoltà di Scienze del Benessere o Facoltà di Scienze Motorie Se vuoi lavorare nel settore delle attività motorie e sportive, questa facoltà fa per te.

Facoltà di Scienze della Comunicazione Se vuoi lavorare nell’ambito della comunicazione e della pubblicità online e non, in ambito pubblico o privato, è il percorso giusto per te.

Facoltà di Scienze della Formazione Vuoi fare l’insegnate per i più piccoli? Iscriversi alla facoltà di scienze della formazione comporta sostenere un test d’ingresso visto che la facoltà è a numero chiuso. A volte è chiamata anche Facoltà di Scienze Umanistiche.

Facoltà di Scienze e Tecnologie La facoltà di scienze e tecnologie è perfetta per te se vuoi occuparti della gestione dell’ambiente e dell’innovazione nel rispetto dell’ambiente.

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Le scienze naturali ti appassionano? Vorresti lavorare in questo campo? Allora informati per frequentare questa facoltà.

Facoltà di Informatica Se l’informatica è la tua passione principale, questa è un’opzione valida che fa per te.

Facoltà di Scienze Politiche Economia, diritto, storia e politica: tante sono le materie che si studiano in questa facoltà. L’obiettivo? Per lavorare nelle organizzazioni internazionali o nelle amministrazioni pubbliche.

Facoltà di Scienze Sociali La laurea in Scienze Sociali forma professionisti che vogliono diventare assistenti sociali.

Facoltà di Scienze Statistiche La tua passione è la statistica, analizzare campioni e fare indagini? Considera allora una laurea in Scienze Statistiche.

Facoltà di Sociologia Studiare la società, i comportamenti umani nella comunità e il loro evolversi è quello che vorresti fare da grande? Allora puoi considerare un percorso in sociologia.

Facoltà di Studi Orientali La facoltà di studi orientali è volta a chi vuole specializzarsi nella conoscenza delle lingue e culture di Paesi Asiatici, tra cui russo, cinese e giapponese.

Dams Se vuoi studiare musica, danza, spettacolo, teatro, cinema e arte, il Dams offre la possibilità di specializzarsi in tutti questi settori.

