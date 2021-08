TEST MEDICINA 2021: I RISULTATI

Il test medicina 2020 si svolgerà tra qualche giorno, il 3 settembre: le domande ufficiali del Miur saranno abbastanza difficili, ma ancora avete abbastanza tempo per allenarvi. Subito dopo la prova consulterete le soluzioni al test, mentre per quanto riguarda i risultati online, questi sono visibili, secondo quanto precisato nel bando, su Universitaly dal 17 settembre; ricorda che per poter raggiungere un punteggio minimo sufficiente a rientrare tra i posti disponibili stabiliti dal bando del Miur per il Test d’Ingresso 2021 devi svolgere un buon test.

TEST MEDICINA 2021: COME VISUALIZZARE IL RISULTATO

Per poter visualizzare il risultato occorre effettuare l’accesso su Universitaly, inserire i codici di adesione, cliccare sull’università in cui si è effettuato il test, cercare il proprio codice etichetta e visualizzare così il punteggio ottenuto. Troverete una tabella in cui i punti saranno ripartiti nel modo seguente:

Punti 1: Ragionamento Logico

Punti 2: Cultura Generale

Punti 3: Biologia

Punti 4: Chimica

Punti 5: Fisica e Matematica

Punti TOT: Punteggio totale del test

Consultando il vostro risultato potrete sapere innanzitutto se siete riusciti a totalizzare almeno 20 punti, così da essere inseriti nella graduatoria unica nazionale, magari in una posizione tale da poter essere assegnato ad una delle sedi universitarie che avete scelto. Il 24 settembre potrete poi visualizzare il vostro compito sulla pagina riservata del sito Universitaly, potendo consultare anche la scheda anagrafica e il punteggio ottenuto.

RISULTATI TEST MEDICINA: DALLA GRADUATORIA ALL’ARTICOLO 6

A quel punto, come dicevamo, il cerchio troverà la sua prima quadratura con la pubblicazione della graduatoria del test di Medicina 2021, fissata per il 28 settembre. Coloro che alla prova di accesso avranno totalizzato un risultato uguale o superiore a 20 punti potranno risultare:

idonei

assegnati

prenotati

