L’UNIVERSITÀ NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO

Sei preoccupato per i risultati del test d’ingresso a medicina? O in ogni caso ti piacerebbe studiare medicina all’estero? Un’alternativa valida potrebbe essere quella di andare a studiare in Albania, soprattutto se dopo la laurea vorresti tornare a praticare la professione in Italia. A Tirana, infatti, è nata nel 2004 l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio, grazie a una convenzione fra tre università italiane, Roma Tor Vergata, Università di Bari e la Statale di Milano. I corsi sono interamente in italiano, così come i libri; inoltre, i programmi sono molto simili a quelli di Roma Tor Vergata e anche i professori sono gli stessi. Una volta conseguito il titolo, inoltre, si può tornare a fare il medico in Italia senza bisogno di alcuna procedura burocratica. Se sei interessato, in quest’articolo ti illustreremo quali sono i requisiti per l’accesso e i costi da sostenere.

TEST MEDICINA IN ALBANIA: LE DOMANDE E LA PROVA

Anche per studiare medicina all’Università Nostra Signora di Tirana è necessario sostenere un test d’ingresso selettivo in italiano, ma l’ammissione è comunque più semplice rispetto al relativo test per il numero chiuso in Italia. Le domande sono simili a quelle del test d’ingresso italiano: sono a scelta multipla e vertono sulle materie scientifiche come chimica, fisica, biologia e matematica. Non ci sono invece domande di logica e cultura generale. La differenza sostanziale rispetto al test ad accesso programmato nostrano è che in Albania, nello stilare la graduatoria finale viene considerato anche il voto dell’esame di maturità. I punteggi della prova scritta (massimo 60 punti) si vanno quindi a sommare al punteggio finale conseguito all’Esame di Maturità (massimo 30 punti). La graduatoria è stilata in base ai risultati finali individuali, seguendo l’ordine decrescente dei punti ottenuti e sarà pubblicata nella bacheca e nel sito Web dell’Università.

Potrebbe interessarti anche: Test Medicina 2021: facoltà alternative

STUDIARE MEDICINA IN ALBANIA: COME ISCRIVERSI

Per sostenere il test d’ingresso a medicina, i candidati devono iscriversi online al concorso tramite il portale dell’Università Cattolica NSBC, allegando una copia elettronica in formato PDF della seguente documentazione:

copia autenticata del Diploma di Maturità (o Certificato di Diploma in originale);

fotocopia della carta d’identità o del passaporto.

Dopodiché, la Segreteria Didattica pubblicherà nella pagina web dell’università l’elenco dei candidati ammessi al concorso. A questo punto, i candidati devono effettuare presso la Segreteria Didattica:

la consegna della domanda d’iscrizione al concorso firmata

al concorso firmata il versamento della tassa di partecipazione al concorso

Una volta pubblicata la graduatoria, gli studenti ammessi in base ai risultati e ai posti disponibili, dovranno formalizzare l’iscrizione, consegnando in Segreteria Didattica i seguenti documenti:

Diploma di Maturità in originale

in originale Ricevuta dell’avvenuto versamento bancario della tariffa di studio stabilita (retta annuale o prima rata);

della tariffa di studio stabilita (retta annuale o prima rata); Certificato di residenza ;

; Certificato medico di sana e robusta costituzione;

di sana e robusta costituzione; Permesso di soggiorno in Albania;

in Albania; 2 foto personali in formato fototessera.

Nel bando che verrà pubblicato a breve sul sito dell’Università troverete tutte le date entro cui consegnare la documentazione. Attenzione a rispettare i termini: se la procedura di iscrizione non avviene nei tempi previsti, perderete automaticamente il diritto a essere ammessi e si scorrerà con la graduatoria.

QUANTO COSTA STUDIARE MEDICINA IN ALBANIA?

Studiare all’Università Cattolica Nostra Signora del buon consiglio non è comunque economico. Per quanto sul sito non sia ancora specificato l’ammontare delle tasse per il prossimo anno accademico, la retta annuale è di circa 10.000 euro. Gli studenti più meritevoli, però, possono ottenere delle borse di studio grazie alle quali otterrete l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie. D’altro canto, il costo della vita in Albania è molto più basso che in Italia: con meno di 300 euro si può ad esempio trovare una casa in affitto.

Allenati al test di medicina con le Simulazioni test medicina 2021 e scopri le nostre risorse utili per la prova di ammissione a Medicina e Chirurgia:

Vuoi studiare medicina all’estero? Allora consulta le nostre risorse: