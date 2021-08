TEST INGRESSO MEDICINA 2021: POSTI DISPONIBILI

I posti disponibili 2021 sono stati rivelati con un’apposita nota, quindi sappiamo con certezza che ci saranno più posti rispetto agli anni passati. Ci sono quindi più possibilità di poter entrare a Medicina, perciò non vi rimane che impegnarvi a fondo in queste settimane che vi separano dal test. Lo scorso anno i posti a medicina erano 13.072, mentre per Odontoiatria 1.231. Quest’anno avremo:

14.020 posti per Medicina

posti per Medicina 1.253 posti per Odontoiatria

POSTI DISPONIBILI MEDICINA 2021/2022: TUTTO SUL TEST DI INGRESSO 2020

I posti disponibili decretati dal bando per l’accesso al corso magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2021/2022 sono stati ancora definiti. Ricapitolando quindi ci saranno:

14.020 posti per Medicina

POSTI DISPONIBILI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 2021/2022

Per quel che riguarda i posti disponibili per l’accesso alla Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria i numeri sono diversi. Ecco quelli dello scorso anno:

Il decreto stabilisce che i posti disponibili per l’anno accademico 2021/2022 sono 1.253.

POSTI DISPONIBILI TEST MEDICINA 2021 IN AUMENTO

Come abbiamo potuto notare, i posti disponibili lo scorso anno sono aumentati e notevolmente anche quest’anno: questo è un sollievo soprattutto visto che anni fa erano stati invece ridotti. Quest’anno infatti ci sono molti posti in più, quindi gli aspiranti camici bianchi hanno qualche speranza in più di frequentare la facoltà dei loro sogni. Ci sono quindi più speranze per entrare. Adesso non dovete fare altro che concentrarvi al massimo e cercare di fare una prova perfetta. A poco valgono in linea teorica le proteste delle associazioni studentesche, che da anni ritengono il numero chiuso un’offesa al diritto allo studio: al momento, l’unica cosa da fare è mettercela tutta e affrontare la prova con serenità e concentrazione.

Per esempio però in Puglia l’offerta formativa dei corsi in questione è stata potenziata, tuttavia il boom di domande da parte di chi aspira a diventare dottore non c’è stato. Lo dimostrano i numeri sulle iscrizioni ai test di ammissione, come riporta Repubblica.

TEST MEDICINA 2021

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bando, sulle date, sui posti disponibili, sulle modalità di iscrizione al test di medicina 2020: