TEST INGRESSO MEDICINA 2021: COSA STUDIARE

Il Test ingresso di Medicina 2021 si svolgerà tra qualche giorno: il 3 settembre dovrai rispondere alle domande ufficiali del Miur mettendo in campo tutte le tue conoscenze e le tue abilità. Stai ripassando i programmi ministeriali? Dai un’occhiata qui sotto e scopri se stai lavorando nel modo giusto.

TEST MEDICINA 2021: LE DOMANDE

Innanzitutto chiariamo bene quali domande vi troverete di fronte il giorno del test di medicina. La prova sarà composta da 60 domande e dovrete completarla entro 100 minuti. Le domande saranno ripartite nel modo seguente:

10 domande di logica

12 domande di cultura generale

18 domande di biologia

12 domande di chimica

8 domande di fisica e matematica

Ogni risposta esatta sarà valutata 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti. Il punteggio massimo del test di medicina è dunque 90 punti, mentre per accedere alla graduatoria nazionale occorre totalizzare un minimo di 20 punti.

DOMANDE TEST INGRESSO MEDICINA 2021: QUALI ARGOMENTI STUDIARE

Per superare il test di medicina bisogna quindi studiare gli argomenti stabiliti dal Ministero nei programmi delle singole discipline, e successivamente verificare la propria preparazione con domande a risposta multipla. Vediamo adesso cosa bisogna studiare per ogni tipologia di domanda:

Test Medicina 2021: domande di logica. Qui non occorre studiare nulla, ma quello che bisogna fare è allenarsi con domande di logica, ragionamento logico-verbale, comprensione del testo, problemi logico-matematici. Cliccando qui troverete tutte le dritte e i trucchi per rispondere bene!

Test Medicina 2021 domande di cultura generale. Anche in questo caso non occorre studiare un programma specifico, ma cercare di avere un’infarinatura riguardo alcuni argomenti ricorrenti nelle domande del test di medicina, oppure tematiche di attualità. Cliccate qui per avere maggiori dettagli!

Test Medicina 2021: domande di biologia. Per rispondere correttamente alle domande di biologia bisogna studiare in modo approfondito alcuni argomenti. Clicca qui per conoscere il programma completo!

Test Medicina 2021: domande di chimica. Per i quesiti di chimica occorre ripassare alcuni argomenti specifici, memorizzare formule e svolgere un certo numero di esercizi al giorno. Per sapere quali sono tutti gli argomenti leggi qui!

Test Medicina 2021: domande di fisica e matematica. Anche per fisica e matematica il Miur ha stilato un programma ben preciso: cliccate dunque su questo link per sapere cosa studiare nel dettaglio!

