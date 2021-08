GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021: SCORRIMENTI

TEST MEDICINA 2021: GRADUATORIA MIUR E COME FUNZIONA

Il Test ingresso 2021 per Medicina e Odontoiatria sta per arrivare, infatti si svolgerà il prossimo 3 settembre: quel giorno dovrete dare le risposte giuste alle domande della prova ufficiale, così da non avere problemi con i risultati. Ricordate che per essere ammessi in graduatoria dovete totalizzare un punteggio minimo di almeno 20 punti! Non hai capito bene come funziona la graduatoria e termini come assegnato, prenotato, idoneo e scorrimento non ti sono chiari? Continua a leggere e ti spiegheremo tutto…

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: LA GRADUATORIA

La graduatoria verrà pubblicata il 28 settembre. Verranno inseriti in graduatoria solo coloro che hanno totalizzato un minimo di 20 punti (idonei). I candidati non idonei invece non vengono inseriti in graduatoria, dunque, se non leggi il tuo nome, significa che non hai raggiunto la soglia minima per accedere alla graduatoria.

In caso di parità di punteggio, il Miur afferma che “prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica”. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021: DIFFERENZA TRA ASSEGNATO E PRENOTATO

Tutti coloro che vengono inseriti nella graduatoria del Test di Medicina 2021 e non risultano idonei risultano o assegnati o prenotati. A questo punto è bene capire cosa significa assegnato e prenotato. Ebbene, durante la procedura di iscrizione è stato necessario inserire le sedi universitarie in ordine di preferenza. Nella graduatoria allora gli assegnati sono quelli che possono immatricolarsi alla prima preferenza utile.

A questo punto ci saranno 4 giorni per potersi immatricolare: nel caso contrario si perderà il posto e ci sarà lo scorrimento di graduatoria. Ci sono poi anche coloro che sono stati assegnati alle sedi universitarie indicate come scelte successive, e in questo caso questi possono agire in due modi:

immatricolarsi presso l’università a cui sono stati assegnati

attendere lo scorrimento della graduatoria effettuando la conferma di interesse all’immatricolazione entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, diventando prenotato. Nel momento in cui sarà assegnato ad una preferenza migliore o alla prima scelta, avrà 4 giorni di tempo per potersi immatricolare.

Gli idonei invece, cioè coloro che non sono assegnati a nessuna università, potranno attendere lo scorrimento della graduatoria, dando la conferma di interesse e sperando che qualcuno rinunci al posto.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021: SCORRIMENTI

Dopo la prima graduatoria del Test di Medicina 2021, dal 6 ottobre inizieranno gli scorrimenti e coloro che risultano prenotati o idonei potranno aspirare ad una posizione migliore. In questa seconda fase, però, per non perdere il proprio posto è essenziale non sbagliare ricordandosi sempre di controllare sul sito Universitaly la propria posizione ed effettuando la conferma di interesse.

