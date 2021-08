SOLUZIONI TEST MEDICINA 2021: RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL MIUR

Il Test d’ingresso di Medicina e Odontoiatria 2021 che svolgerai il prossimo 3 settembre non sarà di certo una passeggiata. Finito il test, potete subito consultare le soluzioni, in modo da capire più o meno il punteggio raggiunto. Questo primo step verso le graduatorie è molto importante per capire quale sarà il risultato finale e se avete anche raggiunto il punteggio minimo per entrare.

Innanzitutto, vi ricordiamo che il test medicina 2021 è composto da 60 quesiti, da quest’anno ripartiti in questo modo:

12 quesiti di cultura generale

10 di ragionamento logico

18 di biologia

12 di chimica

8 di fisica e matematica

I quesiti hanno 5 opzioni di risposta, tra cui i candidati devono scegliere quella esatta in un tempo massimo di 100 minuti. Ricordiamo che ogni risposta esatta vale 1.5 punti, ogni risposta errata -0.4, ogni risposta non data 0 punti.

TEST MEDICINA 2021: DOVE SI SVOLGE LA PROVA?

Sono tante le città italiane che saranno alle prese con il test medicina 2021 tra cui Roma, Napoli, Bari, Campobasso, Catanzaro, Pisa, Trieste, Ferrara. Se non sapete dove reperire le informazioni riguardanti il vostro ateneo, basta consultare questo articolo per sapere dove e quando presentarvi:

RISULTATI E GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021

Saranno ammessi ai corsi di Medicina e Odontoiatria i candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore a 20 punti e che si trovano in posizione utile in graduatoria. In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale in candidato più giovane. I risultati saranno visibili su Universitaly dal 17 settembre, mentre dal 24 settembre sarà possibile visionare il compito. Il 28 settembre sarà pubblicata la graduatoria.

