PUNTEGGIO MINIMO TEST MEDICINA 2021: COME ENTRARE

Se il tuo sogno è diventare uno studente di Medicina devi assolutamente sapere se hai totalizzato un punteggio minimo ben preciso per superare il test d’ingresso (per riuscirci, leggi: Argomenti Test di Medicina 2021). Le domande ufficiali del Miur non saranno semplicissime. Come viene specificato nel Bando del Test di Medicina 2021, per poter essere ammessi in graduatoria occorre totalizzare almeno 20 punti: questo punteggio minimo però non basta, in quanto per risultare assegnati occorre totalizzare un punteggio più alto. Ricordiamo infatti che al Test d’ingresso di qualche anno fa il punteggio minimo per entrare è stato intorno ai 60 punti: altissimo rispetto agli anni passati, e tutto ciò è stato causato dal fatto che le domande del test sono risultate più semplici del previsto. Lo scorso anno il punteggio minimo si è abbassato, in quanto le domande sono state un po’ più complicate. Chissà cosa accadrà quest’anno! Tra poco lo sapremo, in particolare quando potremo consultare le soluzioni, i risultati e la graduatoria.

Consulta qui le soluzioni e i risultati:

PUNTEGGIO MINIMO PER ENTRARE A MEDICINA

Iniziamo subito col ricordarti (anche se lo sai già!) che, in base alla posizione in graduatoria e al numero di posti disponibili nelle università, potrai avere la possibilità di accedere a uno degli atenei inseriti nella tua lista di preferenze in fase di iscrizione: se risulti assegnato vuol dire che hai ottenuto un posto nella università che hai indicato come prima scelta; se invece sei prenotato significa che hai ottenuto un posto in un ateneo di tua seconda, terza o quarta (e così via) scelta: in questo caso puoi accettare il posto o aspettare gli scorrimenti di graduatoria per accedere a un’università da te preferita. In genere gli scorrimenti avvengono circa ogni settimana, per cui visto che la graduatoria sarà pubblicata il 28 settembre, il primo scorrimento avverrà il 7 ottobre.

Per approfondire, basta un click: Graduatoria Test Medicina 2021: come funzionano gli scorrimenti

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: I PUNTEGGI MINIMI PER UNIVERSITÀ DEGLI ANNI PASSATI

Infine, passiamo ai numeri veri e propri. Nel 2015 il punteggio minimo d’ingresso a medicina è stato 23,3 necessario per entrare alla Seconda Università degli Studi di Napoli e all’Università di Siena. Nel 2016 le cose sono andate molto diversamente: il punteggio minimo alla pubblicazione della graduatoria nazionale è stato 63,3 presso l’Università di Catanzaro. Dopo il primo scorrimento dell’11 ottobre, il punteggio minimo per entrare è stato 62,9 sempre presso l’Università di Catanzaro. I punteggi minimi, comunque, si sono attestati tra i 60 e i 70 punti, e in alcuni casi, si sono richiesti, anche al secondo scorrimento, punteggi più alti. Nel 2017 invece il punteggio minimo è stato 59,7, necessario per entrare all’Università di Catanzaro, mentre nel 2018 è stato di 43,2 a Catanzaro. Nel 2020 è stato di 41,70 punti, mentre nel 2021 di 39,5 punti.

Scopri come calcolare il punteggio: Punteggio test Medicina: come si calcola, minimo e massimo

TEST MEDICINA 2021: TUTTO SULLA PROVA

Pronto per il test di medicina? Non dimenticare di tenerti sempre aggiornato con le nostre risorse:

Leggi i nostri pronostici: Previsioni punteggio minimo test medicina 2021