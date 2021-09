“Ode all’autunno” è la poesia di Pablo Neruda perfetta per salutare l’inizio della nuova stagione. Nonché l’occasione per rileggere le poesie di questo grande poeta, premio Nobel per la letteratura nel 1971. Pablo Neruda, poeta cileno di spicco della letteratura sudamericana del Novecento, pubblica il suo primo libro quando è ancora 19enne.

Riscuote grande successo con “Venti poesie d’amore e una canzone disperata”. Qualche anno dopo intraprende la carriera diplomatica: la prima carica è quella di console a Buenos Aires. Il poeta muore il primo giorno dell’autunno (il 23 settembre).

Tra le poesie sull’autunno di autori famosi questa merita senza dubbio di essere riletta: perché non oggi? Cogli l’inizio dell’autunno per dedicarti alla lettura di questi magici versi che vogliono essere un omaggio al mese che segue l’estate.

Ode all’autunno

Ah, quanto tempo

si è

potuto vivere,

terra,

senza autunno!

Ah, che naiade

oppressiva

la primavera

con i suoi scandalosi

capezzoli

che mostra in tutti

gli alberi del mondo,

e quindi

l’estate,

grano,

grano,

intermittenti

grilli,

cicale,

sudore sfrenato.

Poi,

l’aria

reca di mattina

un vapore di pianeta.

Da altra stella

cadono gocce d’argento.

Si respira

il cambiamento

delle frontiere,

dell’umidità del vento

dal vento alle radici.

Qualcosa di sordo, profondo,

lavora sottoterra

stivando sogni.

L’energia si raggomitola,

la catena

delle fecondazioni

arrotola

i suoi anelli.

Modesto è l’autunno

come i taglialegna.

Costa molto

togliere tutte le foglie

da tutti gli alberi

di tutti i paesi.

La primavera

le cucì in volo

e ora

bisogna lasciarle

cadere come se fossero

uccelli gialli:

Non è facile.

Serve tempo.

Bisogna correre per

le strade,

parlare lingue,

svedese,

portoghese,

parlare la lingua rossa,

quella verde.

Bisogna sapere

tacere in tutte

le lingue

e dappertutto,

sempre,

lasciare cadere,

cadere,

lasciare cadere,

cadere

le foglie.

Difficile

è

essere autunno,

facile essere primavera.

Accendere tutto

quel che è nato

per essere acceso.

Spegnere il mondo, invece,

facendolo scivolare via

come se fosse un cerchio

di cose gialle,

fino a fondere odori,

luce, radici,

e a far salire il vino all’uva,

coniare con pazienza

l’irregolare moneta

della cima dell’albero

e spargerla dopo

per disinteressate

strade deserte,

è compito di mani

virili.

Per questo,

autunno,

compagno vasaio,

costruttore di pianeti,

elettricista,

conservatore del grano,

ti dò la mia mano da uomo

a uomo

e ti chiedo di invitarmi

a uscire a cavallo

per lavorare insieme a te.

Ho sempre voluto

essere l’apprendista

dell’autunno

essere il piccolo parente

del laborioso

meccanico delle cime,

galoppare per la terra

distribuendo

oro,

oro inutile.

Ma, domani,

autunno,

ti aiuterò a ripartire

foglie d’oro

ai poveri della strada.

Autunno, buon cavaliere,

galoppiamo,

prima che ci sorprenda

il nero inverno.

E’ duro

il nostro lungo lavoro.

Andiamo

a preparare la terra

e a insegnarle

a essere madre,

a riparare le sementi

che nel suo ventre

dormiranno protette

da due cavalieri rossi

che girano per il mondo:

l’apprendista dell’autunno

e l’autunno.

Così dalle radici

oscure e nascoste

potranno uscire danzando

la fragranza

e il velo verde della primavera.

