Il 18 gennaio 2022 si è aperta un’opportunità di avvicinamento alla formazione online molto ghiotta: si tratta di Treccani Futura OPEN, un format innovativo gratuito di didattica digitale destinato a professionisti e adulti. Treccani Futura, il nuovo polo di formazione ed educazione nato all’interno del gruppo Treccani, propone soluzioni per la scuola, per i giovani professionisti e per i lavoratori di tutte le età e ha deciso di inaugurare la sua programmazione annuale con un progetto aperto a tutti.

L’iniziativa consiste in una community online che consente di accedere liberamente a un insieme di contenuti in live streaming della durata di circa un’ora pubblicati ogni settimana, attraverso i quali apprendere le più varie competenze e conoscenze, grazie al supporto di un gruppo variegato di esperti.

Treccani Futura Open: un’opportunità di didattica digitale per tutti

Ha rotto il ghiaccio il 18 gennaio il giornalista Ernesto Assante con una lezione dal titolo “Lavorare con la musica”; poi è stata la volta della scrittrice e filosofa Ilaria Gaspari, che il 24 gennaio ha proposto il tema “Scrivere le emozioni”. Tra gli altri incontri, il 2 febbraio, Maria Fossati, designer all’Istituto Italiano di Tecnologia, che fa parte del team di SoftHand Pro, la protesi da lei stessa utilizzata, essendo priva dalla nascita dell’avambraccio sinistro a causa di un’anomalia congenita, e la Digital Media Strategist Mafe De Baggis, che lo scorso 15 febbraio ha spiegato come “Esprimere il talento in rete”.

Il 15 marzo sarà la volta della biologa ed esperta di robotica Barbara Mazzolai, Robotics Associate Director presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, che attraverso il suo lavoro è riuscita a unire con successo biologia e robotica e durante la lezione esplorerà la necessità di integrare figure professionali “ibride” nelle aziende.

Grazie proprio ai suoi studi interdisciplinari sulle piante, infatti, hanno visto la luce progetti di ricerca innovativi e audaci, come quelli europei Plantoid, GrowBot e I-Wood con cui nel 2020 ha vinto i prestigiosi fondi elargiti dal Consiglio Europeo della Ricerca.

Appuntamenti in live streaming con esperti di differenti discipline

Il 29 marzo, poi, toccherà a Cosimo Accoto, filosofo delle tecnologie, culture innovation advisor, research affiliate al MIT di Boston, interrogarsi e trovare delle risposte circa la necessità di un pensiero filosofico nuovo in questo presente tecnologico.

Treccani Futura Open offre insomma un valido aiuto per avvicinarsi alla didattica online. La piattaforma Treccani Futura percorre le tematiche più variegate, come il mondo del podcasting, la social innovation, il public speaking, strategie di marketing, newsletter, self management e gamification. Tutti i corsi hanno come architrave tre concetti fondamentali: leadership e processi decisionali, mondi digitali e innovazione, comunicazione e linguaggi.

“Con il lancio di Treccani Futura OPEN – ha spiegato Cristina Pozzi, COO e Head of Contents di Treccani Futura – la piattaforma EdTech dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana persegue sempre più l’obiettivo di diffondere la cultura in modo aperto e accessibile a tutti, grazie agli strumenti del digitale, senza mai rinunciare al contenuto autorevole e certificato di Treccani”.

Per informazioni e iscrizioni: www.treccanifutura.it/open.