Hai mai fatto un’escursione rendendoti conto, sul più bello, che il tuo smartphone si è spento proprio quando ti serviva? Forse hai bisogno di uno zaino solare. Se non ne hai mai sentito parlare, gli zaini solari sono dotati di pannelli solari flessibili e leggeri che convertono la luce solare in energia solare immagazzinandola in un pacco batteria. Questa tipologia di zaino è un ottimo acquisto per escursionisti, fotografi, campeggiatori o per chi, più semplicemente, ama avere energia verde a portata di mano.

A cosa servono? Oltre ad adempiere le normali funzioni di uno zaino, ovvero quella di portarsi dietro libri, quaderni e astucci o vestiti, a seconda della destinazione, ci permettono di poter avere sempre carichi i nostri dispositivi elettronici. Forte, no? I pannelli solari che incorporano questi zaini riescono a catturare energia sufficiente per caricare smartphone, laptop o tablet: il tutto senza dover stare sempre con l’ansia che possano scaricarsi quando siamo fuori casa.

Zaini solari, cosa sono

Gli zaini solari sono l’ideale per tutti coloro che hanno bisogno di proteggere i propri laptop e altri dispositivi mobili mentre sono in viaggio e di ricaricarli in qualsiasi momento e ovunque. Per fare ciò, incorporano un pannello solare che immagazzina l’energia accumulata in una batteria o powerbank, oppure carica i dispositivi direttamente tramite una porta USB. I pannelli solari convertono, quindi, la luce solare in elettricità, che viene immagazzinata nelle batterie. Questa si può usare per alimentare notebook, smartphone, reflex. Leggeri e facili da trasportare, forniscono una fonte di energia verde per l’ambiente.

Perché comprarli

Molto utili in caso di escursionismo o altre attività all’aperto, possono contenere l’occorrente per i nostri spostamenti. Ma ciò che li rende unici è che sono alimentati dai raggi del sole e sono in grado di tenere accesi tutti i nostri dispositivi ecologici ma anche le torce, ad esempio. Oltre questo, forse più importante, è che ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e optare per le fonti energetiche naturali sono passi necessari se teniamo alla salute del nostro pianeta. Per questo, puntare su uno zaino a pannelli solari è sicuramente un piccolo passo in avanti.

Prima dell’acquisto è utile verificare alcune caratteristiche. Ad esempio il numero di pannelli solari, il numero di watt a energia solare, la capacità di ricarica, la compatibilità di ricarica e il materiale dello zaino.

