Test di Medicina 2024-2025: ultima occasione per il corso alla Link Campus University di Roma

Il test di ingresso del 18 dicembre rappresenta l’ultima opportunità per aspiranti medici. Iscrizioni aperte fino al 13 dicembre.

Il 18 dicembre 2024 sarà la data limite per provare ad accedere al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso la Link Campus University di Roma per l’anno accademico 2024-2025. Con soli 53 posti disponibili, questa selezione rappresenta l’ultima occasione per gli aspiranti medici che intendono iscriversi a quest’anno accademico. Le iscrizioni alla prova sono aperte fino alle ore 16.00 del 13 dicembre 2024: per partecipare, i candidati devono completare la registrazione online tramite il portale ufficiale dell’università; il test si svolgerà in una sede che verrà comunicata sulla base del numero di candidati registrati.

Il test di medicina

La prova consisterà in 60 domande a risposta multipla, suddivise in:

23 quesiti di Biologia ,

, 15 di Chimica ,

, 13 di Fisica e Matematica ,

, 5 di Ragionamento logico ,

, 4 di Comprensione del testo.

I candidati avranno a disposizione 100 minuti per completare il test: ogni risposta corretta vale 1,5 punti, mentre una risposta errata comporta una penalità di 0,4 punti; nessuna penalità, invece, per chi decide di non rispondere. Per essere considerati idonei, i candidati dovranno raggiungere un minimo di 20 punti.

Preparazione e prospettive future

La Link Campus University offre un percorso accademico unico e all’avanguardia. Il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia punta a un approccio formativo multidisciplinare e innovativo, che integra teoria e pratica in laboratori avanzati e tirocini clinici già dai primi anni di studio. Inoltre, viene posta particolare enfasi sulla medicina di precisione, una disciplina che rappresenta il futuro delle cure personalizzate.

Il piano di studi, articolato in 6 anni per un totale di 360 CFU, prevede insegnamenti di base, corsi clinici, attività pratiche e tirocini professionalizzanti, così suddivisi:

Insegnamenti di base: scienze fondamentali come anatomia, biologia, chimica e fisiologia, essenziali per comprendere i processi e i meccanismi alla base delle malattie.

Insegnamenti clinici: conoscenze in vari ambiti della medicina clinica, inclusi cardiologia, neurologia, chirurgia, pediatria… per fornire una formazione completa e integrata.

Insegnamenti di carattere pratico: laboratori e attività permettono di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula per sviluppare specifiche competenze cliniche.

Tirocinio: esperienza formativa fondamentale per acquisire familiarità con il contesto ospedaliero; si svolgono presso strutture ospedaliere convenzionate a partire dal quarto anno di corso.

Al termine del corso di studi, gli studenti riusciranno a:

Diagnosticare e curare le malattie più comuni con un approccio multidisciplinare.

con un approccio multidisciplinare. Integrare conoscenze mediche e comprensione delle esigenze del paziente .

. Curare il paziente con empatia e professionalità.

e professionalità. Collaborare con altri professionisti

Affrontare le sfide della medicina moderna con un approccio critico e basato sull’evidenza scientifica.

Obiettivo: formare medici completi e innovativi

La Link Campus University si distingue per una formazione che prepara i laureati a diventare medici competenti, dotandoli anche di una visione ampia e integrata delle problematiche legate alla salute. Il corso promuove la prevenzione, la centralità del paziente e un’attenzione speciale alle scienze umane, fondamentali per comprendere le esigenze di cura in modo olistico.

Gli studenti del corso di Medicina e Chirurgia saranno pronti ad affrontare le sfide della medicina moderna, con una preparazione che combina conoscenze teoriche, competenze pratiche e un’etica professionale solida. Questa è l’occasione per iniziare un percorso accademico che apre le porte a una carriera medica innovativa e orientata al futuro.