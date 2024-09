Test di Medicina 2024: numerose proteste degli studenti per la "selezione illegittima"

I cambiamenti inerenti al sistema di selezione per i TOLC MED 2024 ha scatenato numerose polemiche, soprattutto da parte degli studenti che hanno partecipato alle prove di maggio e luglio.

Vediamo quali sono le motivazioni che hanno spinto gli aspiranti medici a dichiarare sostenere l’illegittimità dei test.

A tal proposito si è espresso l’Avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, esperto di diritto amministrativo e numero chiuso.

“L’ennesimo nuovo sistema di selezione per mezzo di tale banca dati ha presentato dei gravissimi profili di illegittimità, come violazioni del bando, violazione della segretezza dei quesiti, illegittima riserva di posti in favore di candidati appartenenti alla selezione dell’anno scorso”.