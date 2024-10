Test di Medicina 2025: tutte le novità

Come sarà il prossimo Test di Medicina 2025?

Molteplici sono le ipotesi su come verrà impostato il futuro Test di Medicina 2025 per gli aspiranti medici. Tutto dipende dalle decisioni del MUR, in vista della riforma proposta dal Governo vigente.

Ebbene, è possibile che ci siano numerosi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il sistema di selezione dei candidati.

Tutti i possibili cambiamenti del Test di Medicina 2025

Ci potrebbero essere delle novità per i futuri candidati ai Test di Medicina. Molte sono le ipotesi, tra cui l’eliminazione dell’esame d’ingresso, ma con ancora presente il numero chiuso. Inoltre, per il prossimo anno si potrebbe utilizzare una nuova tipologia di inserimento delle matricole al corso secondo il “modello francese“. In questo caso, tutti potrebbero avere accesso ai corsi universitari in una prima fase, ma al termine del semestre ci sarà un ulteriore esame per il proseguimento della carriera scolastica nella Facoltà di Medicina.

Quali potrebbero essere, però, nello specifico, i cambiamenti veri e propri del test? Ecco alcuni punti ancora oggi discussi sul tema:

Sei mesi “propedeutici” . Ebbene sì, i futuri candidati al Test di Medicina potranno liberamente avere accesso per un semestre a corsi con all’interno materie scientifiche (Chimica, Biologia e Fisica), utili per entrare definitivamente a Medicina.

. Ebbene sì, i futuri candidati al Test di Medicina potranno liberamente avere accesso per un semestre a corsi con all’interno materie scientifiche (Chimica, Biologia e Fisica), utili per entrare definitivamente a Medicina. Un esame di ammissione nazionale dopo sei mesi . Una volta concluso il semestre, per gli studenti già immatricolati ci potrebbe essere un test di accesso composto da 100 quesiti da concludere entro 150 minuti. Tutti coloro che supereranno la prova potranno accedere alla Facoltà di Medicina.

. Una volta concluso il semestre, per gli studenti già immatricolati ci potrebbe essere un test di accesso composto da 100 quesiti da concludere entro 150 minuti. Tutti coloro che supereranno la prova potranno accedere alla Facoltà di Medicina. Crediti formativi riconosciuti. Tutti gli studenti che non supereranno la prova di ammissione dopo il semestre, potranno avere riconosciuti i “crediti formativi” fino ad ora acquisiti, da usufruire per l’iscrizione in altri corsi attinenti come Scienze Farmaceutiche o Biotecnologie.

A tal proposito, si è espressa la Ministra Bernini, la quale è intenzionata a portare avanti la riforma.

“Il Governo ha avviato da subito il percorso di riforma per l’accesso a Medicina. In questo modo, puntiamo a premiare le reali competenze e attitudini degli studenti”.

Gli “appuntamenti” futuri del nuovo Test di Medicina 2025

Moltissimi studenti, desiderosi di intraprendere la carriera accademica alla Facoltà di Medicina, si chiedono già quando potranno cominciare a prepararsi. Molto probabilmente le nuove direttive saranno pubblicate durante la primavera del 2025. In questo periodo si confermeranno tutte le procedure del nuovo sistema di ammissione e soprattutto su come e quando iscriversi ai corsi.

Durante il periodo estivo del 2025, invece, il Governo deciderà quando far partire in via definitiva il “semestre propedeutico” per i candidati, previsto probabilmente per il mese di settembre 2025.

Infine, a gennaio 2026, potrebbe essere confermato il futuro Test di Ammissione alle Facoltà di Medicina, dopo i sei mesi propedeutici affrontati dagli studenti.