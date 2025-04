Test ingresso Odontoiatria Link Campus 2025-26: bando, data e posti disponibili

L’Università Link Campus ha pubblicato il bando per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2025-26. Il test di ammissione riguarda la sede di Città di Castello, strutturata in convenzione con l’ASL n.1 dell’Umbria. Questo percorso formativo rappresenta un’opportunità significativa per gli studenti interessati alle professioni sanitarie odontoiatriche, offrendo una preparazione completa in un contesto accademico che integra teoria e pratica clinica.

Dettagli sul bando e modalità di iscrizione

Per partecipare al test d’ingresso di Odontoiatria presso l’Università Link Campus, gli studenti devono presentare la propria candidatura esclusivamente online. La finestra temporale per completare l’iscrizione si apre alle ore 16.00 dell’11 aprile 2025 e si chiude alle ore 14.00 del 14 maggio 2025. Tutti i candidati sono tenuti a versare una quota di partecipazione pari a 200,00 euro necessaria per convalidare l’iscrizione alla prova di ammissione. È fondamentale rispettare scrupolosamente le scadenze indicate nel bando poiché non saranno accettate domande presentate oltre il termine stabilito o con modalità differenti da quella online prevista dall’ateneo.

Descrizione della prova d’ammissione

Il test di ammissione per Odontoiatria all’Università Link Campus si struttura come una prova scritta composta da 60 quesiti a risposta multipla. Ogni domanda presenta cinque opzioni di risposta tra cui il candidato dovrà individuare l’unica corretta, scartando quelle errate o meno plausibili.

La distribuzione delle domande segue uno schema preciso con un totale di 60 quesiti così ripartiti: 4 domande dedicate alle competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi precedenti, 5 domande di ragionamento logico e problemi, 23 domande di biologia (la materia con maggior peso), 15 domande di chimica e 13 domande relative a fisica e matematica.

Tutte le domande sono formulate in lingua italiana seguendo programmi specifici indicati nel bando. I candidati avranno a disposizione un tempo complessivo di 100 minuti per completare l’intera prova, richiedendo quindi una buona gestione del tempo a disposizione per ogni sezione.

Informazioni logistiche e sede della prova

La prova di ammissione si svolgerà il 15 maggio 2025 in modalità presenziale presso la sede dell’ateneo di Città di Castello. È importante sottolineare che la location esatta e l’orario del test saranno comunicati ufficialmente entro il 12 maggio 2025, poiché potrebbero variare in base al numero di candidature ricevute. L’università si riserva infatti la possibilità di individuare una sede alternativa, anche al di fuori delle strutture della Link Campus University, qualora fosse necessario per accogliere tutti i partecipanti. Per quanto riguarda la disponibilità dei posti, sono previsti 55 posti per i candidati provenienti dai paesi UE e non UE ma stabilmente residenti in Italia, mentre sono riservati 5 posti per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, per un totale di 60 posti disponibili per il corso di laurea.