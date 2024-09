Test Professioni Sanitarie 2024: cosa fare se non si supera la prova? Le alternative più idonee

Le “migliori” alternative a Professioni Sanitarie: i posti disponibili

Il giorno 5 settembre 2024 si sono svolti i Test di Professioni Sanitarie e moltissimi candidati hanno partecipato alla prova di accesso. Sebbene si siano iscritti in numerosi, diversi purtroppo non sono riusciti a superare l’esame e già questi studenti pensano ad una “alternativa” per poter proseguire gli studi universitari.

Per essere più specifici, in totale le domande per partecipare ai test di accesso alle Facoltà di Professioni Sanitarie sono state quasi 64.000 e i posti messi a disposizione dal bando sono 35.584.

I “piani B” in alternativa a Professioni Sanitarie

Solitamente gli aspiranti studenti che non hanno passato le prove di accesso a Professioni Sanitarie possono “scegliere” tra altre alternative, scegliendo di proseguire il percorso formativo nello stesso settore oppure preferendo altre Facoltà sia pubbliche, sia private. In questo caso, sono tre le possibilità di scelta che un candidato che ha “fallito” i test di Professioni Sanitarie può prendere in considerazione.

Seguire l’articolo 6 del R.D. 1269/38 : questa normativa prevede che uno studente può iscriversi a due esami previsti dalle Facoltà di Professioni Sanitarie, mentre è iscritto ad un altro corso di laurea. Questa opzione permette ai candidati di “portarsi avanti” con due esami di Professioni Sanitarie , mentre si frequenta un’altra università in attesa di rifare l’esame di accesso il prossimo anno accademico.

: questa normativa prevede che uno studente può iscriversi a previsti dalle Facoltà di Professioni Sanitarie, mentre è iscritto ad un altro corso di laurea. Questa opzione permette ai candidati di “portarsi avanti” con , mentre si frequenta un’altra università in attesa di rifare l’esame di accesso il prossimo anno accademico. Le Facoltà alternative : ebbene ci sono altri corsi universitari che possono essere interessanti e idonei per chi non ha superato il test di Professioni Sanitarie . Alcune di essi sono le Facoltà di Chimica , Biotecnologie , Chimica e Tecnologie Farmaceutiche , Farmacia e Scienze Biologiche . In questo caso, se l’anno successivo lo studente supererà l’esame di accesso a Professioni Sanitarie potrà chiedere la “convalida” di alcuni esami già affrontati di queste Facoltà appena citate.

: ebbene ci sono altri corsi universitari che possono essere interessanti e idonei per chi non ha superato il . Alcune di essi sono le Facoltà di , , , e . In questo caso, se l’anno successivo lo studente supererà l’esame di accesso a Professioni Sanitarie potrà chiedere la “convalida” di alcuni esami già affrontati di queste Facoltà appena citate. Iscrizione in Facoltà Private: ebbene, è possibile frequentare i corsi di atenei privati di Professioni Sanitarie superando i test di accesso. Solitamente, le prove di ammissione in questo caso si organizzano nelle stagioni di primavera e autunno.

I punteggi del test di Professioni Sanitarie 2024 e uscita della graduatoria

Per superare la prova di ammissione a Professioni Sanitarie occorre ottenere un punteggio massimo di 90 punti. I criteri di assegnazione dello stesso punteggio sono i seguenti: 1,5 punti per le risposte esatte, 0 punti per le risposte non completate e – 0,4 punti per le risposte sbagliate.

Non è previsto un punteggio minimo fisso, ma per essere ammessi all’elenco della graduatoria occorre raggiungere un punteggio che superi 0.

In merito alla pubblicazione della graduatoria ufficiale, non è stabilita un’unica data, ma l’uscita dell’elenco è previsto da ogni ateneo in cui è presente il corso di Professioni Sanitarie. Solitamente, gli esiti vengono resi pubblici circa dopo tre settimane dai test di ingresso.