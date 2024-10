UnitelmaSapienza e INGV presentano l'evento: "Terremoti, tsunami e vulcani; pericolosità, rischio e comunicazione"

Un appuntamento importante sulla “comunicazione” in caso di pericolo e non solo

L’università non ha solo il compito di formare le “menti del futuro”, ma ha anche quello di informare e aggiornare su come provvedere ad eventuali problematiche della vita di tutti i giorni. Infatti, è quello che proverà a fare l’ateneo UnitelmaSapienza, il quale ha organizzato un evento molto interessante nei prossimi giorni.

Ebbene, l’università romana insieme all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha programmato un appuntamento importante per il 9 ottobre 2024 alle ore 17.00 presso l’UnitelmaSapienza. In questo incontro si parlerà di pericolo, rischio, comunicazione e prevenzione sui disastri ambientali, sui terremoti, sui vulcani e gli tsunami.

Di cosa parlerà l’evento di UnitelmaSapienza

L’incontro si chiamerà “Terremoti, tsunami e vulcani: pericolosità, rischio e comunicazione” e avrà luogo presso la Sala Conferenze dell’ateneo.

Il contesto dell’evento è pianificato all’interno del progetto universitario “Agorà DSGE: la dimensione sociale delle scienze giuridiche ed economiche”, e durante la giornata si metteranno al centro temi importanti sui disastri ambientali e su come procedere in caso di rischio e pericolo.

Infatti, diversi esponenti del settore scientifico avranno modo di esporre le loro visioni e riflettere insieme agli studenti e non solo su come gestire molteplici situazioni di rischio in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami. In merito a ciò, inoltre, si parlerà di come sia importante la comunicazione in questi casi, soprattutto per preparare “consciamente” i cittadini alla prevenzione dei disastri naturali.

In seguito, durante la giornata sarà possibile riflettere su come talvolta i mass media e l’intera comunicazione non siano in grado di trattare in modo “completo” queste tematiche, proponendo informazioni in modo superficiale. Come evitare tutto ciò?

Ebbene, durante l’evento del 9 ottobre 2024 il pubblico che parteciperà potrà riflettere e comprendere su come si dovrebbe comunicare correttamente tutto ciò che concerne i rischi di eventuali disastri ambientali, con l’intento di salvaguardare la vita delle persone e attuare piani preventivi efficaci.

Gli “ospiti” dell’evento

All’incontro organizzato dall’UnitelmaSapienza e l’INGV, parteciperanno personaggi illustri del settore scientifico, proprio come Gianfilippo De Astis e Alessandro Amato, ricercatori e scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questi relatori, durante i loro interventi, porranno l’attenzione su come evitare di “cadere” nella trappola delle fake news, esortando il pubblico a informarsi sempre attraverso fonti autorevoli e rispettabili.

Inoltre, la moderatrice della giornata sarà Cecilia Valbonesi, una delle professoresse dell’ateneo UnitelmaSapienza.

In conclusione, l’incontro presso la celebre università romana potrebbe essere una valida occasione per confrontarsi e riflettere su temi fondamentali, proprio come la comunicazione e i disastri naturali, sempre più comuni e presenti sull’intero territorio nazionale.