L'università diventa galleria d'arte a Viterbo

L’Università della Tuscia si trasforma in un suggestivo spazio espositivo, aprendo le porte all’arte contemporanea. Dal 5 al 18 aprile 2025, il sistema museale dell’ateneo viterbese ospiterà la nuova edizione di “PrimaverArte”, manifestazione artistica che promette di coniugare creatività e cultura accademica.

La rassegna, incentrata sul tema “Spaziotempo”, rappresenta un’occasione unica per esplorare linguaggi visivi diversificati, eliminando ogni barriera tra discipline artistiche, tecniche e stili. Un progetto ambizioso che dimostra come gli ambienti universitari possano diventare luoghi privilegiati di sperimentazione e dialogo tra saperi scientifici ed espressione artistica.

Dettagli dell’evento

L’evento si svolgerà dal 5 al 18 aprile presso il sistema museale dell’Università della Tuscia a Viterbo, trasformando gli spazi accademici in un’autentica galleria d’arte temporanea. La manifestazione gode del patrocinio ufficiale sia della Provincia che del Comune di Viterbo, conferendo all’iniziativa un importante riconoscimento istituzionale.

Il sistema museale d’ateneo, normalmente dedicato alle collezioni scientifiche e storiche dell’università, si reinventa come spazio espositivo contemporaneo, offrendo un’opportunità unica di dialogo tra il mondo accademico e quello artistico in un contesto architettonico di pregio.

Opere e partecipazione artistica

La mostra presenterà 29 opere inedite selezionate attentamente dal comitato scientifico tra tutti gli artisti che hanno risposto all’invito. Il tema “Spaziotempo” rappresenta il filo conduttore dell’esposizione, che accoglie espressioni artistiche attraverso molteplici linguaggi visivi, senza limitazioni di discipline, tecniche o stili.

Questa libertà creativa permette di valorizzare la diversità espressiva degli artisti partecipanti, dai talenti emergenti alle figure già affermate nel panorama artistico contemporaneo.

Conseguenze e collegamenti futuri

PrimaverArte si configura come un evento itinerante che ha già riscosso successo in diverse città italiane. Prima di approdare a Viterbo, la manifestazione ha toccato importanti centri culturali come Perugia, Brescia, Albenga, Foligno, Vitorchiano e Roma, costruendo un percorso artistico di rilevanza nazionale.

Il cammino non si fermerà con questa edizione, ma proseguirà in autunno 2025 con il Concorso Artistico a premi “LiberaMente”, che rappresenta un’evoluzione naturale dell’iniziativa. Per gli studenti dell’Università della Tuscia, questo evento rappresenta un’opportunità unica di arricchimento culturale, trasformando gli spazi accademici in luoghi di dialogo tra formazione universitaria e creatività artistica contemporanea.