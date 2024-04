Università Kore, l'inaugurazione dell'anno accademico gestita dai robot

Università Kore: inaugurato l’anno accademico

Si è svolta sabato scorso l’inaugurazione dell’anno accademico all’Unikore di Enna. Una cerimonia ricca di interventi che è stata segnata da una particolare presenza. Quella di due robot del laboratorio di Intelligenza artificiale, che si sono occupati di gestire l’evento e di accogliere ospiti e autorità. Presenti, tra gli altri, il rettore Francesco Tomasello ed il presidente Cataldo Salerno, che hanno sottolineato quanto ricca sia l’offerta accademica dell’Università Korè con i suoi 23 corsi di laurea ed i suoi 5 dipartimenti. L’ateneo conta, oggi, su 200 docenti provenienti da 15 regioni e ben 4 continenti. Ed un totale di circa 5500 studenti. Aspetto, questo, che pone l’UniKore ben lontana dall’essere considerata un’università di provincia.

E’ intervenuto anche Nello Musumeci

La cerimonia ha avuto luogo presso il Centro L.E.D.A. del Polo Scientifico e Tecnologico di contrada Santa Panasia, che ospita la Scuola di Medicina e chirurgia, i Centri di ricerca, laboratori e alcuni Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria e architettura. E che si conferma essere una delle più valide strutture dell’ateneo. Ad essere presente è stato anche Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana fino al 2022 e Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare. Che con il suo intervento, volto a sottolineare la grandezza di UniKore, ha chiuso la cerimonia.

“Ha fatto il miracolo questa università è la più grande industria dell’ex latifondo ennese. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo anni fa. La partita si gioca adesso sul terreno delle università e sulla loro rete e i governi devono fare la loro parte”.

Ha dichiarato.

Due robot hanno gestito la cerimonia

Inutile dire come, a catturare maggiormente l’attenzione, siano stati i due robot umanoidi Ameca. Si tratta di robot dalle sembianze umane considerati rivoluzionari non solo in quanto a movimenti e funzioni delle quali sono dotati. Ma anche, e soprattutto, per l’incredibile interazione tra essere umano e robot. E’ stato uno di questi ad annunciare ospiti ed interventi, nonché ad invitare i presenti ad alzarsi al momento della diffusione dell’inno nazionale e dell’Unione europea.

Non sono mancati momenti di imbarazzo quando il robot non ha annunciato l’intervento del rettore che ha preso la parola fuori programma. Avendo il robot ritenuto che quest’ultimo avesse già fatto il suo discorso, ha dato la parola a Salvatore Berrittella, direttore generale. Imbarazzo che è cessato grazie allo speaker “umano” che ha preso la parola per risolvere la situazione.

Berrittella ha approfondito l’aspetto degli investimenti fatti dall’Ateneo in fatto di patrimonio immobiliare. Come le residenze universitarie presso le strutture alberghiere del Grand Hotel del Lago e dell’Hotel Villa Giulia. Ha detto anche che, tra le novità in programma, ci sarà l’allestimento di laboratori all’avanguardia, e l’introduzione di attività di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

Investimenti in nuove tecnologie e collaborazioni con altre università

Durante il suo intervento, il presidente Salerno ha posto l’accento sull’importanza degli investimenti in nuove tecnologie per migliorare sia la didattica che la ricerca scientifica. Ha inoltre fatto sapere che è stato effettuato l’acquisto di un robot chirurgico di ultimissima generazione. Robot che potrà essere usato presso l’Ospedale Umberto I di Enna. Sulla necessità di instaurare collaborazioni con altre università si è concentrato, invece, il rettore Tomasello. Il quale ha anche avanzato l’idea di “ridisegnare in modo innovativo i corsi di laurea in medicina”. La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con la premiazione di cinque ricercatori.

