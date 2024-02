L'Università Kore di Enna ha ottenuto il decreto di accreditamento per l’attivazione dei percorsi abilitanti

Tramite un post sulla propria pagina Facebook ufficiale, l’Università Kore di Enna ha annunciato di aver ricevuto il decreto di accreditamento per l’attivazione dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’abilitazione. Adesso non resta che attendere il DM, all’interno del quale verranno chiarite le modalità di avvio dei suddetti corsi e quelle di partecipazione. Vediamo quali classi di concorso interesseranno.

Università Kore di Enna, attivazione percorsi abilitanti

E’ di questi giorni la notizia che riguarda l’attivazione, con ritardo, dei percorsi formativi abilitanti per l’insegnamento in numerose città italiane. Si tratta di corsi che riguarderanno i 60, i 30 e i 36 CFU. Nonostante molte Università, così come la Kore, abbiano già annunciato tramite un proprio comunicato la loro attivazione, il via libera definitivo si avrà con la pubblicazione dei bandi da parte delle Università e delle istituzioni AFAM. Sono circa 1.510 i corsi abilitanti che sono stati approvati dal Ministero fino ad oggi.

Il post pubblicato sulla pagina Facebook dell’università recita così:

Si informano gli interessati che l’UKE ha ricevuto il decreto di accreditamento per l’attivazione dei seguenti percorsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’abilitazione. A breve, pubblicheremo tutte le informazioni relative alla pubblicazione del bando, rimanendo in attesa del decreto ministeriale che fornirà a tutte le università le linee per l’avvio. Stay tuned!

A breve, quindi, chi voglia iscriversi potrà trovare tutte le informazioni necessarie nel decreto.

Percorsi abilitanti, le classi di concorso

L’Università Kore di Enna è una Università non statale legalmente riconosciuta, la quindicesima nella sua categoria e la settantanovesima – in ordine cronologico – ad essere stata istituita in Italia. E’ autorizzata, così come quelle statali, a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, dalla laurea fino ai dottorati di ricerca. Così come si legge sul sito ufficiale dell’ateneo, è stata istituita con il decreto ministeriale 15 settembre 2004, ma la data ufficiale di inizio è il 5 maggio 2005, quando Letizia Moratti ha firmato il decreto.

In quanto all’offerta didattica, i corsi di Lauree Triennali attualmente attivi sono: Economia e management, Infermieristica, Ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria informatica, Lettere (Curriculum Culture dell’antico, Curriculum Linguaggi della contemporaneità), Lingue e culture moderne (indirizzi: europeo, arabo, cinese), Scienze delle attività motorie e sportive, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze strategiche e della sicurezza, Servizio sociale e scienze criminologiche e Tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale.

Le classi di concorso interessate per ciò che riguarda i percorsi abilitanti sono le seguenti:

A001 – Arte e immagine scuola secondaria

A011 – Discipline letterarie e latino

A012 – Discipline letterarie istituti scuola secondaria di II grado

A013 – Discipline letterarie, latino e greco

A017 – Disegno, storia arte scuola secondaria II grado

018 – Filosofia e Scienze umane

A022 – Italiano, storia, geografia, educazione civica I grado

A026 – Matematica

A028 – Matematica e scienze

A037 – Costruz. tecnol. tecn. rappr. grafica

A041 – Scienze e tecnologie informatiche

A045 – Scienze economico-aziendali

A046 – Scienze giuridico-economiche

A048 – Scienze motorie e sportive II grado

A049 – Scienze motorie e sportive I grado

A060 – Tecnologia I grado

AB24 – Lingua e cultura straniera (Inglese)

AB25 – Lingua straniera (Inglese)

AC24 – Lingua e cultura straniera (Spagnolo)

AC25 – Lingua straniera (Spagnolo)

AI24 – Lingua e cultura straniera (Cinese)

B016 – Lab. scienze e tecn. informatiche

BB02 – Conversazione lingua straniera (Inglese)

BI02 – Conversazione lingua straniera (Cinese)

