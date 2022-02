Un progetto di sostenibilità che conferma Unimarconi regina del Green all’interno del regno delle università online; la strategia, avviata nel 2014, ha l’obiettivo di realizzare ricerche scientifiche multidisciplinari spiegando l’insegnamento telematico dal punto di vista dei vantaggi in termini di sostenibilità socio-economico-ambientale. Oggi si aggiunge un nuovo tassello: il calcolo preciso e dinamico – aggiornando cioè il valore nel tempo – della quantità di emissioni di CO2 evitata grazie alla modalità scelta per divulgare materiali e lezioni nel noto ateneo telematico.

Unimarconi: informazioni e curiosità sulla svolta green

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è un’università non statale, con sede a Roma, che eroga le lezioni in modalità online. Tutti gli studenti iscritti hanno accesso ad una piattaforma di e-learning e possono beneficiare di aule virtuali, contatto diretto con insegnanti e tutor in modalità telematica, materiale didattico, risparmiando su spostamenti e libri di testo. Immatricolarsi vuol dire accedere alla possibilità di formarsi da qualsiasi luogo del mondo in qualsiasi ora del giorno e della notte: quando si è in pausa dal lavoro o dagli stage professionalizzanti. Il titolo che poi si consegue è riconosciuto dal MIUR e valido per qualsiasi tipo di concorso pubblico e privato. In questo modo lo studente ha un risparmio in termini economici e ne beneficia anche l’ambiente con una considerevole riduzione delle emissioni di CO2.

Oggi poi questa stima, Unimarconi è anche in grado di quantificarla: sulla base del calcolo relativo all’anno 2020-21 è stato sviluppato un software capace di aggiornare nel tempo i parametri che influenzano le emissioni evitate, arrivando così a realizzare un “contatore ufficiale”. Il calcolatore prodotto è presente sul sito dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, continuamente in funzione. Durante il tempo di visita da parte di ogni singolo utente, poi, si può visualizzare l’accumulo progressivo di risparmio di CO2 da inizio anno, fornendo una percezione quantitativa del beneficio che ogni studente apporta all’ambiente. Una scelta fatta per sensibilizzare anche i più giovani sul tema dell’inquinamento ambientale e dimostrare concretamente l’impegno dell’Università Telematica Unimarconi.

Il Presidente e Direttore Generale di Unimarconi Alessio Acomanni ha così commentato la notizia: “Siamo particolarmente contenti di questo eccellente risultato, il nostro Ateneo è da sempre sensibile e attento a queste tematiche. Il team della Facoltà di Ingegneria del nostro ateneo, coordinato dal prof. Fabio Orecchini ha lavorato a questo progetto interamente finanziato in house con l’obiettivo di monitorare l’abbattimento delle emissioni di CO2 grazie alla formazione digitale. Una ricerca che premia sempre di più il digitale, anche come strumento di transizione green.”