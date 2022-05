Virtual Open Day di Unimarconi: quando ci sarà

Siete ancora indecisi cosa fare dopo il diploma? Grazie agli Open Day organizzati dalle università italiane è possibile scoprire qualcosa in più sugli atenei presenti sul territorio. Segnate in calendario questo appuntamento: lunedì 23 maggio dalle ore 09:30 alle 18:00 ci sarà il Virtual Open Day Unimarconi, un percorso di orientamento alla scoperta dell’offerta formativa dell’Università Telematica Guglielmo Marconi. Una giornata rivolta non solo ai liceali che hanno ancora delle indecisioni sul loro futuro, ma anche per tutti quegli studenti che si sono iscritti da poco e per i docenti delle scuole superiori.

Virtual Open Day di Unimarconi: dove si svolgerà

Come suggerisce il nome, visto che si tratta di un Virtual Open Day, si svolgerà tutto in modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom. Professori, coordinatori didattici e gli stessi immatricolati già da qualche tempo presenteranno i corsi di studio a disposizione di tipo triennale, specialistico e a ciclo unico. Inoltre ci saranno informazioni importanti sulle iscrizioni – che si possono effettuare in qualsiasi periodo dell’anno – e sui principali servizi offerti dall’istituto, oltre che sugli sbocchi professionali dei corsi e sulle skill più richieste nel mondo lavorativo.

Virtual Open Day di Unimarconi: il programma completo

Ecco il programma completo dell’incontro con i docenti:

09:30 – 10:00 Presentazione Ateneo – Prof. Tommaso Saso

10:00 – 10:30 Orientamento in ingresso – Prof.ssa Guia Venturoli – Dott.ssa Alessandra Giordani

10:30 – 11:00 Presentazione corsi di laurea Economia – Prof. Carlo Melchiorri

11:00 – 11:15 Rispondiamo alle vostre domande

11:15 – 11:45 Presentazione corsi di laurea Giurisprudenza – Prof.ssa Marzia Rossi

11:45 – 12:00 Rispondiamo alle vostre domande

12:00 – 13:00 Presentazione corsi di laurea Psicologia – Prof.ssa Paola De Bartolo

13:00 – 13:15 Rispondiamo alle vostre domande

14:00 – 15:00 Presentazione corsi di laurea Ingegneria – Prof. Matteo Martini (Ing. Civile) – Prof. Romeo Giuliano (Ing. Informatica) – Prof. Fabio Orecchini (Ing. Industriale)

15:00 – 15:15 Rispondiamo alle vostre domande

15:15 – 15:45 Presentazione corsi di laurea Lettere – Prof. Luca Alfferi

15:45 – 16:00 Rispondiamo alle vostre domande

16:00 – 16:30 Presentazione corsi di laurea Scienze Politiche / Scienze della comunicazione – Prof. Domenico Morreale

16:30 – 16:45 Rispondiamo alle vostre domande

Ecco il programma completo dell’incontro con la segreteria:

09:30 – 10:30 Info iscrizioni e Promo attive – Dott.ssa Daniela Boccione – Dott.ssa Karin Di Giorgio

10:30 – 11:30 MyUnimarconi: ti dedichiamo servizi a portata di “click” – Dott.ssa Valentina Velluti – Dott.ssa Diana Ceccarelli Morolli

11:30 – 12:00 Il tirocinio: la tua formazione ad un passo dal lavoro – Dott.ssa Alessandra Iaconelli – Dott.ssa Patrizia Razzauti

12:00 – 12:30 Info iscrizioni e Promo attive – Dott.ssa Daniela Boccione – Dott.ssa Chiara Colocci – Dott.ssa Angelina Macrì – Dott.ssa Tamara Pelle

14:00 – 15:00 Presentazione Ateneo, Servizi, Agevolazioni – Prof. Tommaso Saso – Prof.ssa Guia Venturoli – Dott.ssa Nadia Rezk

15:00 – 15:30 Orientamento all’offerta formativa – Consigli per una scelta consapevole – Prof.ssa Guia Venturoli – Dott.ssa Alessandra Giordani

15:30 – 16:00 Orientare i giovani a scelte consapevoli: cosa fare prima di scegliere il proprio futuro – Prof.ssa Concetta Mercurio – Dott.ssa Alessandra Iaconelli

16:00 – 16:30 Associazione Alumni – Incontro con studenti Unimarconi

