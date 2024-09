Università Telematiche, Roma è la provincia con più iscritti: l'indagine di Atenei Online

Roma è la provincia italiana con più iscritti alle università telematiche

Roma si conferma la prima provincia in Italia per numero di iscrizioni alle università telematiche. È quanto emerge dallo studio realizzato dal servizio di orientamento AteneiOnline, che ha analizzato l’andamento delle immatricolazioni nell’ultimo decennio. Dal 2011 a oggi, l’interesse per l’apprendimento a distanza è cresciuto in maniera esponenziale: la percentuale di nuove matricole iscritte a università telematiche è passata dal 2,6% al 13,1%. Nel Lazio, attualmente, sono 35.391 gli studenti che hanno optato per questa modalità formativa, evidenziando un trend in forte espansione.

Crescita dell’offerta formativa e profili degli studenti

L’offerta formativa delle università telematiche ha subito un’importante evoluzione negli ultimi dieci anni. Nel 2011 erano disponibili solo 70 corsi, mentre nel 2024 il numero è più che triplicato, arrivando a ben 250 corsi. Questa vasta gamma di opzioni accademiche ha attirato una platea di studenti sempre più eterogenea. Tra coloro che scelgono questa modalità di apprendimento vi sono prevalentemente donne, giovani in cerca di flessibilità e professionisti che desiderano aggiornarsi o avanzare nella propria carriera.

Le facoltà più richieste

Tra le facoltà più popolari nelle università telematiche spiccano Psicologia, con il 17,1% delle preferenze, seguita da Nutrizione (11,4%), Ingegneria (11%) ed Economia (10,1%). Questi percorsi di studio rispondono alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, offrendo competenze richieste in ambiti chiave come la salute mentale, la nutrizione, la tecnologia e la gestione economica.

Il confronto con il sistema universitario tradizionale

Nonostante la crescita e l’ampia diffusione delle università telematiche, queste continuano a scontrarsi con un forte pregiudizio, soprattutto se confrontate con le università pubbliche. Matteo Monari, fondatore di AteneiOnline, sottolinea come l’alta qualità dell’offerta formativa telematica sia spesso sottovalutata: “Nonostante l’alta qualità erogata, il pregiudizio rimane molto forte.” Tuttavia, in un contesto come quello di Roma, la scelta della formazione a distanza presenta vantaggi concreti, specialmente per determinate categorie di studenti.

Vantaggi delle università telematiche

Le università telematiche rappresentano una soluzione particolarmente vantaggiosa per alcuni gruppi di studenti. I fuori sede, ad esempio, possono risparmiare sui costi degli affitti, che a Roma sono particolarmente elevati a causa del caro affitti. Anche i pendolari traggono beneficio dall’apprendimento online, guadagnando tempo prezioso che altrimenti verrebbe impiegato negli spostamenti quotidiani. Per gli adulti e i professionisti, l’università telematica rappresenta un’opportunità per aggiornarsi in vista di un cambio di occupazione o per ottenere una progressione di carriera, senza dover abbandonare il proprio lavoro o riorganizzare drasticamente la propria vita.

Le università telematiche stanno guadagnando terreno in Italia, soprattutto a Roma, dove rispondono alle necessità di una popolazione sempre più orientata verso la flessibilità e l’innovazione. Nonostante le sfide legate ai pregiudizi, questa modalità di apprendimento si conferma un’opzione sempre più competitiva e apprezzata.