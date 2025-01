Uno studente si infortuna in classe, di chi è la responsabilità? Cosa dice la Legge

I doveri degli insegnanti di controllare gli alunni in classe

Quali responsabilità hanno i docenti durante le lezioni in classe in caso di infortunio da parte degli alunni? Dopo una vicenda in cui un ragazzo si è infortunato durante una lezione, molteplici sono state le riflessioni sulla sorveglianza da parte degli insegnanti. Sebbene la classe del ragazzo sia stata definita in parte “indisciplinata” e difficile da gestire, l’accaduto dell’infortunio ha comunque destato molte perplessità, soprattutto sulla vigilanza da parte del docente.

In merito a ciò, cosa dice la Legge sulle responsabilità degli insegnanti nei confronti dei ragazzi durante le ore scolastiche?

La vigilanza, un obbligo per il personale docente da non sottovalutare

La Legge parla chiaramente: una volta che un ragazzo si trova tra le mura scolastiche per adempiere ai suoi compiti in quanto studente, deve essere monitorato dal personale docente finché beneficia degli spazi della scuola. Inoltre, più gli studenti sono “piccoli”, più i docenti hanno maggiori responsabilità di monitoraggio e vigilanza, affinché non accadano infortuni.

In merito all’accaduto in cui l’alunno si è infortunato durante la lezione, il giudice del lavoro che ha analizzato il caso ha osservato nella sentenza 1265/2021 al Tribunale di Ancona:

“L’insegnante deve provare non soltanto che l’evento dannoso (avvenuto durante il periodo in cui a lui spettava la vigilanza degli alunni) era imprevedibile e si è verificato repentinamente, ma che egli aveva approntato tutte le misure idonee ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo di natura analoga a quella verificatasi del danno. La natura della responsabilità dell’insegnante è infatti presunta ed aggravata, in forza del loro obbligo di vigilanza nei confronti degli studenti per tutto il tempo in cui gli sono affidati”.

Secondo tale sentenza, l’insegnante per difendersi dalle accuse, dovrà dare prova dei suoi comportamenti e delle misure adottate durante il fatto, altrimenti sarà l’unico colpevole.

Per un docente basta sorvegliare?

In realtà i docenti hanno molteplici responsabilità durante le ore scolastiche nei confronti dei ragazzi e quindi non basta solo monitorare gli alunni. Infatti, un insegnante, in quanto pubblico ufficiale, ha il dovere di richiamare all’ordine in caso di bisogno.

In merito all’accaduto, il giudice del lavoro ha dichiarato:

“Non è sufficiente pertanto la presenza dell’insegnante, occorrendo la prova da parte di questo di avere correttamente, scrupolosamente e ininterrottamente vigilato sugli allievi”.

Inoltre, secondo la sentenza, gli alunni che hanno assistito all’infortunio hanno riferito:

“Si è potuto constatare che, nonostante la presenza dell’insegnante, gli alunni erano indisciplinati, diversi in piedi e non seduti ai loro posti, con ciò confermando che l’insegnate aveva omesso i più elementari obblighi di vigilanza che, qualora posti in essere, avrebbero potuto evitare l’incidente occorso all’alunno, la classe era in stato di disordine, l’insegnante era presente ma all’interno della classe la situazione era caotica”.

L’insegnante era comunque presente, ma all’interno della classe la situazione era decisamente in preda al caos. Secondo le testimonianze, erano presenti quattro studenti davanti alla cattedra, altri ragazzi si lanciavano oggetti e altri ancora seduti in piccoli gruppi che parlavano tra loro in modo rumoroso.

In conclusione, secondo la sentenza finale n. 1552/2024, avvenuta lo scorso novembre, emanata dal Tribunale di Perugia, l’unico responsabile della vicenda è il docente, poiché la situazione è sfuggita di mano allo stesso professore, il quale non ha saputo gestire e controllare la situazione. In merito a ciò, l’uomo dovrà risarcire il ragazzo che si è infortunato in classe durante le ore scolastiche.