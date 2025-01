Uto Ughi lancia un appello contro il diffuso analfabetismo musicale

Il celebre violinista italiano propone l’introduzione di cori in tutte le scuole come strumento educativo e sociale.

Il maestro Uto Ughi, riconosciuto come uno dei più grandi violinisti italiani contemporanei, lancia un accorato appello per una maggiore attenzione all’educazione musicale. In un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, Ughi evidenzia il problema di un “analfabetismo musicale diffuso” nel nostro Paese, che definisce un “peccato mortale” considerando l’enorme patrimonio artistico e culturale italiano.

Secondo Ughi, la musica non dovrebbe essere considerata una materia secondaria, ma una competenza fondamentale per la formazione delle nuove generazioni: “Molti ragazzi, arrivati alle scuole medie, non sanno leggere uno spartito e questo è un limite che vogliamo superare”, saper leggere uno spartito, infatti, è la chiave per comprendere appieno il linguaggio musicale e il suo valore culturale. Per il maestro, l’educazione musicale non riguarda solo la formazione di futuri musicisti, ma la creazione di un pubblico consapevole e appassionato che possa apprezzare la musica e contribuire alla sua diffusione.

Il coro come strumento educativo e sociale

Tra le proposte di Ughi spicca l’introduzione di un coro in ogni scuola, un’iniziativa che considera non solo un esercizio musicale, ma un vero e proprio strumento educativo. “Il coro è molto più di un’attività musicale: è una lezione di vita” spiega il maestro, sottolineando come cantare insieme insegni l’importanza dell’ascolto reciproco, della collaborazione e del sentirsi parte di una comunità. Un pensiero che trova radici nel lavoro del compositore ungherese Zoltán Kodály, promotore dell’idea che l’educazione musicale debba iniziare fin dalla prima infanzia per formare individui completi.

Per Ughi, il coro rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una società “più armoniosa e consapevole”. Cantare insieme non solo favorisce l’integrazione sociale, ma aiuta i giovani a sviluppare valori come l’empatia, la disciplina e il rispetto per gli altri. L’educazione musicale, in questa visione, diventa uno strumento per migliorare il benessere collettivo e promuovere la coesione sociale.

Il sostegno del Ministro Valditara

L’appello di Ughi ha trovato il sostegno del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha definito la musica un “bene prezioso per coltivare la nostra umanità”. Secondo il Ministro, riportare la musica al centro del percorso educativo significa insegnare agli studenti a riconoscere le proprie emozioni, a confrontarsi con idee e visioni diverse e a coltivare i propri talenti.

L’educazione musicale è importante?

L’educazione musicale è spesso trascurata nel panorama scolastico italiano, nonostante le sue potenzialità possano essere immense. La musica non è solo una forma d’arte, ma uno strumento che stimola la creatività, la concentrazione e la memoria, competenze fondamentali per affrontare le sfide della vita moderna; inoltre, favorisce lo sviluppo del pensiero critico e delle capacità di problem-solving, qualità indispensabili in ambito accademico e lavorativo.

Partecipare a un coro o suonare in un’orchestra avvicina a valori essenziali come la collaborazione, il rispetto reciproco e la capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune. La musica diventa così un mezzo per promuovere l’integrazione sociale e per favorire la crescita emotiva e intellettuale dei giovani.

L’appello di Ughi, quindi, non è solo un invito a valorizzare la musica, ma una riflessione sul ruolo della cultura nella formazione delle nuove generazioni. Come ricorda il maestro, “gettare le basi per una società più armoniosa” è una responsabilità collettiva che inizia dalle aule scolastiche.