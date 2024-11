Vacanze natalizie 2024: le date di inizio e fine regione per regione

Quando sarà prevista la pausa natalizia per le scuole italiane?

Ormai le vacanze natalizie si avvicinano sempre più e gli studenti potranno tra circa un mese godersi qualche giorno di pausa dalle lezioni scolastiche. Le vacanze di Natale, infatti, possono essere una sorta di “break” positivo per i ragazzi, non solo per recuperare le forze dopo l’inizio delle lezioni di settembre, ma soprattutto per condividere dei momenti in famiglia o con persone care.

Quindi, quando gli studenti nelle diverse regioni d’Italia potranno iniziare la pausa natalizia?

Ebbene si, sebbene la pausa natalizia sia prevista nello stesso periodo per tutti gli alunni italiani, ogni regione ha stabilito una precisa data di inizio e fine. Ecco quali date i ragazzi e i docenti dovranno tenere in considerazione per organizzare le proprie vacanze di Natale.

Alto Adige : vacanze di Natale dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Questa data è stata stabilita per il nuovo piano scolastico, dove le scuole saranno chiuse ogni lunedì che anticipa il giorno festivo.

: vacanze di Natale dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Questa data è stata stabilita per il nuovo piano scolastico, dove le scuole saranno chiuse ogni lunedì che anticipa il giorno festivo. Valle d’Aosta : scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Lombardia : vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Veneto : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Trentino : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Friuli Venezia Giulia : scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Liguria : scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Emilia Romagna : scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Lazio : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Toscana : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Abruzzo : vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Umbria : vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Marche : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Puglia : dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Calabria : scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Campania : scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: scuole chiuse dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Basilicata : vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Sardegna : vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

: vacanze natalizie dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Sicilia: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Tutti i cambiamenti previsti per le vacanze di Natale 2024

Prima della pausa natalizia, sia gli studenti, sia gli insegnanti non potranno godere del “ponte dell’Immacolata“, poiché l’8 dicembre 2024, giorno in cui cade codesta festività, sarà un lunedì. Come previsto in quasi tutte le regioni l’inizio ufficiale delle vacanze di Natale sarà il 23 dicembre 2024, ossia un lunedì, ma in Alto Adige il calendario scolastico prevede due giorni di anticipo.

Infatti, in questa parte d’Italia, le scuole chiuderanno già sabato 21 dicembre 2024, per terminare il 6 gennaio 2025. La data di inizio delle lezioni, quindi, sarà martedì 7 gennaio 2025. I ragazzi, perciò, potranno beneficiare di una pausa di circa 15 giorni, per rientrare a scuola con uno spirito diverso, con l’intento di proseguire l’anno scolastico positivamente.