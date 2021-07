Bonus Vacanze 2021: requisiti

Tanti sono stati i dubbi in merito al tanto discusso Bonus Vacanze 2020, che fa parte del Decreto Rilancio (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020). Chi rientra in quella cerchia di fortunati che può richiedere un contributo fino 500 euro dal 1 luglio al 31 dicembre 2021? Rientrano in questa iniziativa per risollevare l’economia italiana e allo stesso tempo per aiutare gli italiani a fare vacanze a basso costo i nuclei familiari con ISEE fino a 40mila euro. L’importo del bonus è diverso in base al numero delle persone presenti nel nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

euro per nucleo composto da tre o più persone 300 euro da due persone

euro da due persone 150 euro da una persona

Bonus Vacanze 2021: domanda

A prorogare la validità del bonus vacanza fino al 30 giugno 2021 è stata il Decreto Ristori pubblicato il 28 ottobre 2020. Però può usufruirne chi lo ha richiesto entro il 31 dicembre 2020. La domanda del Bonus Vacanze andava fatta attraverso l’app IO (l’applicazione dei servizi pubblici) e l’accesso andava fatto con un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Per lo SPID ci si può rivolgere ad uno uno degli identity provider disponibili: Aruba, InfoCert, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte e TIM. Nella domanda poi bisognava inserire semplicemente l’ISEE.

Bonus Vacanze 2021: accesso

Chi è stato accettato ha ricevuto un codice univoco, a cui è stato associato anche un QR code disponibile su smartphone e da presentare alla struttura prescelta insieme al codice fiscale. Attenzione, perché l’adesione delle strutture alberghiere all’iniziativa è libera, perciò alcune possono rifiutare il Bonus Vacanze 2021. Prima di prenotare la vacanza assicuratevi che sia possibile utilizzarlo. Per trovare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, bisogna fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività previste dalla norma (che sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO). Ricordiamo anche che il Bonus: