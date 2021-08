Viaggiare: le esperienze più strane

Oggi torniamo a parlare di quello che ci piace fare maggiormente e che ci riesce meglio, ovvero viaggiare. Oggi, però, vogliamo presentarvi qualcosa di diverso, di strano che vada al di là dei soliti viaggi che, per certi versi, potremmo definire banali e scontati. Siamo i primi a dire che ogni viaggio è un’esperienza, è una calamita in più che rimarrà attaccata in modo indelebile nelle nostre menti e che, in un modo o in un altro, ci riempie, ma provate a immaginare cosa voglia dire fare un’esperienza di viaggio strana. Oggi vi elenchiamo quali sono le 10 esperienze di viaggio più strane.

Esperienze di viaggio più strane: 10 da non perdere

Se avete bisogno di vivere nuove e forti sensazioni, se volete vivere un’esperienza di viaggio strana, che ricorderete per tutta la vita, date un’occhiata all’elenco che stiamo per proporvi. Abbiamo cercato di raccogliere più informazioni possibili su delle esperienze nuove da fare che vi facciano vivere delle emozioni nuove e anche un po’… strane! Andiamo:

Stare sul balcone di vetro sulla Willis Tower a Chicago; Esplorare il deserto del Sahara; Mangiare in uno dei ristoranti sottomarini alle Maldive; Fare un volo in mongolfiera in Turchia; Nuotare con i delfini rosa nel Rio delle Amazzoni; Partecipare al Festival delle lanterne in Thailandia; Fare il solletico alle balene in Messico; Vivere in un bungalow sull’acqua a Bora Bora; Volare in elicottero sopra un vulcano delle Hawaii; Farsi fare una doccia da un elefante in Nepal.

Come potete notare da voi, abbiamo messo insieme delle esperienze da fare in solitaria o in compagnia e, molto spesso, a contatto con la natura e gli animali. Speriamo che almeno uno di queste vi abbia incuriosito al punto di volerla vivere.

Esperienze di viaggio più strane da fare: l’organizzazione

Quando si decide di fare un viaggio, decidendo così di impiegare tempo e denaro, si entra in contatto con nuove culture e tradizioni diverse dalle nostre. Se non si è in grado di organizzare un viaggio, ci si può sempre affidare alle agenzie di viaggio in cui andare per illustrare il tipo di viaggio che si desidera fare e le proprie esigenze personali ed economiche. Scelta la destinazione, non si dovrà fare altro che informarsi meglio su cosa offra e fare un piano, ovvero stabilire cosa fare giorno per giorno in modo da godere di tutto ciò che il vostro viaggio ha da offrirvi.

