Maldive del Salento: un paradiso da scoprire

State progettando la vostra vacanza e avete bisogno di qualche consiglio sulla meta da scegliere? Per quest’estate, se si decide ad arrivare, la destinazione perfetta è il Salento, in particolare le Maldive del salento. Ne avete mai sentito parlare? Si tratta di Pescoluse, Marina di Salve, situata sulla costa ionica del Salento a 12 km dalla bellissima Santa Maria di Leuca e circa 35 km da Gallipoli. E’, senza dubbio, una delle località balneari più belle e particolari di tutta la costa salentina, dove troviamo il litorale basso e sabbioso, con una sabbia finissima e molto chiara, da cui nasce inevitabilmente il paragone con le Maldive. Volete conoscere le soluzioni di villaggi, camping e il low cost per il vostro viaggio? Restate con noi.

Vacanza alle Maldive del Salento: i migliori villaggi

Per il vostro viaggio alle Maldive del Salento avete la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni che vi garantiranno una piacevole permanenza, tutti i comfort e vi faranno provare il desiderio di non lasciarle mai più. La prima sistemazione comoda è nei villaggi e ora vi indichiamo i migliori:

La Casarana Resort e Spa: offre un soggiorno all’insegna del comfort e del relax, con ottima cucina e servizi di qualità; Vivosa Apulia Resort: è immerso nel verde e il vostro sarà un soggiorno di svago e relax nel cuore del Salento; Costa del Salento Village Cds Hotels: è la soluzione ideale per chi va in coppia o in famiglia, buona cucina e divertimento con l’animazione; Robinson Club Apulia: si trova a pochi chilometri dal mare; Ionio Club Village: offre una vacanza strepitosa e non dista molto da Gallipoli.

Maldive del Salento: i camping in cui alloggiare

Se avete voglia di trascorrere le vostre vacanze in campeggio perché la vostra è un’anima wild e preferite lo stretto contatto con la natura, ecco i camping più gettonati in Salento:

Torre Rinalda Camping Village: troverete tutto quello di cui avete bisogno; Camping Torre Castiglione: il mare di fronte a voi è una vera cartolina; Camping La Masseria a Gallipoli: niente di meglio per gli amanti del camping; Camping Village Sentinella: di fronte a voi un mare caraibico; Agricampeggio Lama: non solo campeggio ma anche agriturismo.

Viaggio alle Maldive del Salento: soluzioni low cost

Se state cercando una soluzione low cost per il vostro prossimo viaggio tra le meraviglie del Salento, siamo qui per consigliarvi le migliori; a voi non resta che recarvi presso l’agenzia di viaggio più vicina oppure premurarvi che la vostra carta contenga soldi a sufficienza per acquistare i vostri biglietti on line. Da qualsiasi aeroporto decidiate di partire sono previsti voli a poco prezzo, ma il segreto è sempre lo stesso, prenotare con largo anticipo!

