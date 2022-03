Tenerife: dove si trova e cosa vedere assolutamente

Tenerife è una delle più grandi isole della Spagna. Dove si trova precisamente te lo spieghiamo sotto. Ma, se ti stai chiedendo cosa fare e vedere assolutamente a Tenerife, sappi che avrai pane per i tuoi denti. A parte le numerose meraviglie naturali, l’isola è ricca di splendide città tradizionali, per una full immersion nell’architettura e nella cultura locale.

Dove si trova Tenerife

Tenerife è la più grande delle Isole Canarie. L’arcipelago, formato da 7 isole si trova nell’Oceano Atlantico, davanti alle coste del Marocco e al deserto del Sahara. E’ da tale loro posizione che deriva il clima temperato durante tutto l’anno. Come si arriva a Tenerife dall’Italia? E quante ore ci vogliono?

Oltre che con l’aereo, ci sono voli anche diretti per arrivare direttamente sull’isola, puoi scegliere di salpare da un traghetto. Le città di partenza sono Genova e Civitavecchia. Le ore di volo che separano l’Italia da Tenerife sono circa 4. Bene, a questo punto ti chiederai cosa c’è di bello da vedere a Tenerife? Eccoti accontentato.

Cosa vedere a Tenerife

Cosa fare a Tenerife in 7 giorni? Inutile chiedersi qual è il posto più bello di Tenerife: l’isola è ricca di attrazioni, paesaggi mozzafiato e luoghi stupendi. Se sei uno studente, e magari ti trovi sull’isola perché vuoi staccare la spina dimenticandoti di scuola o università, interrogazioni ed esami, non possiamo che consigliarti di iniziare dal Parco Siam.

Il Park Siam è stato nominato il miglior parco acquatico del mondo almeno un paio di volte. E’ aperto tutto l’anno grazie alle temperature che l’isola offre ed anche per le piscine riscaldate che ospita.

C'è poi il Loro Parque, uno dei più bei zoo del mondo. Al suo interno gli animali sono ben curati e prevede diversi spettacoli ai quali si può assistere.

Una visita a Tenerife non può ovviamente escludere le sue spiagge. La Playa de las Teresitas è sicuramente la più famosa e merita una buona giornata per stare a mollo e per assumere un invidiabile colorito ambrato. Ha in più rispetto alle altre la bellezza dei luoghi e l'ottima organizzazione.

L'Auditorio di Tenerife è uno degli edifici più rappresentativi dell'architettura spagnola. Dovresti visitarlo anche se non sei un appassionato di musica sinfonica o da camera per la bellezza della struttura.

Per cosa è famosa Tenerife?

L’isola è particolarmente amata per le sue spiagge, la vivace vita notturna ed il suo clima. Questo, in particolare, la rende una meta ideale da visitare in qualsiasi mese dell’anno (ma se vuoi evitare la calca eccessiva non scegliere di andarci in agosto).

