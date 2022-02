Week-end a Venezia: cosa fare/vedere

Week-end a Venezia: i consigli

Nel week-end di San Valentino saranno molti gli innamorati che avranno scelto di fare un week-end fuori porta: quale meta migliore se non quella della città degli innamorati, quindi Venezia? Si tratta di un classico intramontabile che fa emozionare anche i più cinici. Ma quali sono i posti assolutamente da non perdere in due giorni? Ora vi consigliamo alcune cose da fare/vedere a Venezia!

Week-end a Venezia: piazza San Marco

Ovviamente chi va a Venezia non può assolutamente perdere la visione di Piazza San Marco: si tratta di una delle più importanti piazze monumentali del Bel Paese, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e integrità architettonica, non a caso viene chiamata anche “il salotto d’Europa“. Tra i monumenti e musei da visitare troviamo:

Basilica di San Marco

Caffè Florian

Campanile di San Marco

Colonne di San Marco e San Teodoro

Libreria Marciana

Loggetta del Campanile

Museo Correr

Negozio Olivetti

Palazzo Ducale

Procuratie

Tesoro di San Marco

Torre dell’Orologio

La Basilica è a disposizione dei visitatori dalle 09:30 (la domenica dalle ore 14:00) alle 17:15 (ultimo accesso alle ore 16:45; biglietto: 3 euro; gratis i bambini fino a 6 anni), con l’opportunità di accedere anche alla Pala d’Oro (supplemento: 5 euro; gratis i bambini fino a 6 anni) e al Museo – Loggia dei Cavalli (ultimo accesso alle ore 16:45; supplemento: 7 euro; gratis i bambini fino a 6 anni). La Domenica mattina, dalle 09:30 alle 14:00 si può fare visita esclusivamente al Museo – Loggia dei Cavalli (biglietto: 7 euro; gratis i bambini fino a 6 anni). Ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria nel week-end l’acquisto dei ticket è possibile solo presso la Biglietteria San Basso (Piazzetta dei Leoncini). Il Campanile invece è aperto tutti i giorni dalle ore 09:30 alle ore 17:15 (ultima salita alle ore 16:45; biglietto: 10 euro; gratis i bambini fino a 6 anni); solo in caso di nebbia, vento forte o freddo intenso) il campanile resterà chiuso.

Week-end a Venezia: altre attrazioni

Venezia è un gioiellino da girare in lungo e in largo, ma oltre a piazza San Marco ci sono tanti altri posti da visitare in due giorni. Ve ne consigliamo alcuni: