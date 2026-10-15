Voucher AscoltaMI, le domande riaperte dal 15 ottobre 2026: come accedere al supporto psicologico gratuito

Il servizio AscoltaMI, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a promuovere il benessere psicologico e relazionale nella comunità scolastica attraverso un’azione integrativa di prevenzione del disagio giovanile. L’iniziativa contrasta fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, sostenendo i percorsi di crescita personale e favorendo un clima inclusivo negli istituti.

Realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in attuazione del protocollo d’intesa del 19 marzo 2024, il progetto è disciplinato dai decreti ministeriali n. 56 del 30 marzo 2026 e n. 63 del 3 aprile 2026.

Dopo l’avvio del 28 maggio 2026, la presentazione delle domande per l’assegnazione dei voucher relativi all’anno scolastico 2026/2027 riapre il 15 ottobre 2026, offrendo alle famiglie e agli studenti una nuova opportunità di accesso al supporto psicologico gratuito.

I destinatari e i requisiti di accesso

Il voucher AscoltaMI si rivolge agli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, sia statale sia paritaria. La domanda deve essere presentata dai genitori oppure, nel caso di studenti maggiorenni, dai diretti interessati.

L’accesso al servizio avviene esclusivamente attraverso la Piattaforma Unica, all’interno della sezione

L’iter operativo su Unica: tre passaggi vincolanti

La richiesta e l’attivazione del voucher AscoltaMI seguono una procedura articolata in tre fasi sequenziali, gestite interamente attraverso la Piattaforma Unica.

Nella prima fase i genitori o lo studente maggiorenne inoltrano la domanda confermando l’informativa sulla privacy e il consenso informato necessario al trattamento dei dati. Una volta ottenuto l’esito positivo, si accede alla seconda fase: a partire dal 28 ottobre 2026 diventa possibile selezionare uno psicologo accreditato nella propria regione, operazione da completare entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione.

Per procedere lo studente deve risultare autenticato su Unica mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, eIDAS oppure credenziali rilasciate dalla segreteria scolastica tramite SIDI. Il professionista scelto propone la prima seduta entro 10 giorni dalla selezione.

La terza fase riguarda la pianificazione concreta dei colloqui: lo psicologo indica le date disponibili con un preavviso minimo di cinque giorni e i genitori confermano gli appuntamenti entro 72 ore. Gli incontri si svolgono in videoconferenza all’interno della sezione “Sportello psicologico” nel profilo personale dello studente su Piattaforma Unica.

Il pacchetto di colloqui: durata, gestione e flessibilità

Ogni voucher assegnato consente di fruire di un massimo di cinque incontri gratuiti con lo psicologo accreditato. La durata standard di ciascun colloquio è di 60 minuti, mentre il primo appuntamento si estende a 70 minuti per consentire al professionista di definire insieme allo studente l’organizzazione del percorso e stabilire gli obiettivi del sostegno.

Lo studente può richiedere lo spostamento o l’annullamento di una seduta già pianificata, a condizione di comunicarlo entro 24 ore prima dell’orario fissato. Tale margine di flessibilità risponde all’esigenza di contemperare impegni scolastici e personali, garantendo al contempo la continuità del supporto.

Il professionista propone le date degli incontri con un preavviso minimo di cinque giorni e i genitori sono tenuti a confermare la disponibilità entro 72 ore dalla proposta, assicurando la corretta gestione dell’agenda.

La tutela della privacy e i limiti informativi

I colloqui si svolgono in ambiente digitale protetto, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e del codice deontologico degli psicologi. Le istituzioni scolastiche e i dirigenti non hanno accesso ai dati personali degli studenti beneficiari, ma solo a report sintetici e dati aggregati sull’adesione complessiva al servizio.