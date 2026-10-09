Decreto 170/2026, il nuovo sistema di sostegno: PEI anticipato e rischi legali per i docenti

Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170 segna una svolta nel sistema inclusivo scolastico italiano. La riforma ridefinisce il profilo del docente di sostegno, tradizionalmente ancorato alla dimensione didattico-relazionale, assegnandogli nuove responsabilità di carattere normativo e amministrativo.

L’obiettivo implicito è garantire efficienza organizzativa e disponibilità delle cattedre sin dall’avvio dell’anno scolastico, assicurando continuità al percorso degli studenti con disabilità. Tuttavia, questa trasformazione introduce un elemento di rigidità progettuale: la stabilità delle risorse umane viene ottenuta al prezzo di vincoli temporali stringenti e di un crescente carico procedurale.

Il docente di sostegno si trova così a operare in un contesto sempre più burocratizzato, dove le esigenze amministrative rischiano di condizionare la flessibilità pedagogica necessaria per rispondere ai bisogni individuali degli alunni.

La nuova tempistica del PEI e le ricadute didattiche

Il decreto stabilisce scadenze precise per la redazione e l’approvazione del Piano Educativo Individualizzato. Per gli alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione, il PEI deve essere elaborato in via provvisoria a giugno e reso definitivo entro il 15 ottobre. Per gli studenti già inseriti nel percorso di sostegno presso la stessa istituzione, il documento deve essere approvato in via definitiva entro giugno.

Questa nuova tempistica assicura vantaggi organizzativi rilevanti: le cattedre di sostegno risultano disponibili sin dal primo giorno di scuola, eliminando ritardi nell’assegnazione del personale. Tuttavia, secondo diversi esperti di sostegno, l’anticipazione dei termini può generare criticità pedagogiche significative.

Elaborare il PEI a giugno sulla base della sola diagnosi clinica, senza aver mai osservato l’alunno nel contesto scolastico reale, rischia di produrre un documento puramente formale, privo di quella aderenza alle esigenze individuali che dovrebbe caratterizzare ogni progetto educativo personalizzato.

Le implicazioni per gli alunni di nuova iscrizione

Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta o ricevono una nuova certificazione, il decreto introduce una procedura che presenta notevoli difficoltà operative. A giugno, i docenti devono elaborare il PEI provvisorio basandosi esclusivamente sulla diagnosi clinica, senza aver mai incontrato né conosciuto l’alunno sul piano didattico e relazionale.

Entro il 15 ottobre, ossia dopo appena un mese di lezioni effettive, il documento deve diventare definitivo, includendo la quantificazione motivata delle ore di sostegno necessarie. Questa tempistica ridotta comprime lo spazio per un’osservazione pedagogica accurata e rischia di trasformare la valutazione in un atto prevalentemente amministrativo.

Inoltre, le ore assegnate in questa fase tendono a cristallizzarsi negli anni successivi, rimanendo invariate salvo documentate modifiche legate a cambiamenti effettivi nelle condizioni del minore. Tale rigidità può limitare la possibilità di adattare l’intervento didattico alle reali esigenze evolutive dell’alunno.

Le conseguenze per gli alunni già iscritti

Per gli studenti che proseguono il percorso nella stessa istituzione scolastica, il decreto introduce una criticità specifica: la conferma definitiva del PEI dell’anno precedente deve avvenire entro le prime due settimane di ottobre, senza che i docenti abbiano la possibilità di conoscere la reale composizione del gruppo classe. L’arrivo di nuovi alunni può modificare in modo sostanziale le dinamiche relazionali del contesto educativo, alterando equilibri consolidati e rendendo obsolete le previsioni formulate nei mesi estivi.

Questa incertezza sul contesto di apprendimento rischia di creare situazioni di forte disagio per l’alunno con disabilità, che si trova inserito in un ambiente le cui caratteristiche sociali e pedagogiche non corrispondono a quelle ipotizzate nel PEI. Il mancato allineamento tra progettazione e realtà può innescare forme di regressione nel delicato processo di crescita e apprendimento, compromettendo i progressi raggiunti.

La ridefinizione del GLO e la validità delle sedute

Il decreto 170/2026 modifica radicalmente le competenze del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione. Il GLO non si limita più a formulare una proposta di ore di sostegno da trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali, ma definisce direttamente la quantificazione oraria, motivandola in modo chiaro e responsabile.

La decisione deve poggiare su valutazioni pedagogiche e didattiche concrete, non più sulla sola diagnosi clinica. Entro le prime due settimane di ottobre, il GLO è chiamato a valutare sul campo una serie di elementi: le barriere del contesto scolastico, i facilitatori dell’apprendimento e il livello effettivo di autonomia dell’alunno.

Il decreto stabilisce che le sedute del GLO sono valide anche qualora non siano presenti tutti i componenti, purché l’organismo sia stato regolarmente convocato entro il termine del 31 ottobre. La misura mira a evitare il blocco burocratico delle scuole, ma assegna una forte responsabilità legale ai docenti.

L’eventuale assenza dei medici specialisti e delle figure terapeutiche delle ASL priva il GLO del necessario supporto clinico, esponendo la componente scolastica a pieni rischi legali di fronte a potenziali contenziosi o ricorsi avviati dalle famiglie.

Il profilo professionale del docente di sostegno tra didattica e burocrazia

Il decreto persegue la stabilità delle cattedre sin dal primo giorno di lezione, ma questa certezza organizzativa rischia di introdurre una rigidità progettuale che allontana il docente di sostegno dalla sua funzione educativa originaria. La necessità di definire il PEI entro scadenze ravvicinate, senza poter contare sistematicamente sul supporto delle figure cliniche, spinge l’insegnante ad assumere responsabilità valutative e procedurali che tradizionalmente spettavano a équipe multidisciplinari.

Il bilanciamento tra relazione educativa e adempimenti amministrativi diventa più complesso: il docente deve motivare tecnicamente la quantificazione delle ore, rispondere di eventuali contenziosi e operare scelte didattiche vincolate da tempi stringenti, anche quando l’osservazione pedagogica richiederebbe maggiore flessibilità per adattarsi all’evoluzione del contesto classe e del singolo alunno.