X Factor 2023, riassunto quinta puntata dei Live: eliminazione a sorpresa e boom di ascolti

X Factor 2023, riassunto quinta puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 23 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda l’undicesima puntata di X Factor 2023, la quinta dei Live Show. Nei quattro appuntamenti precedenti tra i 12 concorrenti che fanno parte dei team dei giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno dovuto lasciare la gara gli Animaux Formidables, Asia Leva e Gaetano De Caro, rispettivamente dei team di Morgan, di Fedez e di Ambra. Poi nella quarta puntata è toccata a Selmi e ai SickTeens, lasciando così Morgan solo con gli Astromare che poi però ora si ritrovano nel team di Ambra dopo il licenziamento del loro giudice. Proprio il caso Morgan sembra aver fatto alzare gli ascolti, infatti questo appuntamento ha registrato il miglior risultato stagionale: 689mila spettatori medi – in crescita del +32 per cento rispetto alla stessa puntata dello scorso anno e del +33 per cento rispetto alla puntata precedente – con una share del 3,4 per cento e una permanenza del 56 per cento.

X Factor 2023, riassunto quinta puntata dei Live: le esibizioni

La serata è stata divisa in due: ospite speciale di questo appuntamento è stato Max Pezzali a cui è stata dedicata una manche con tutti i concorrenti che hanno eseguito le sue canzoni più famose, poi c’è stata la classica gara. Ecco tutte le assegnazioni:

Angelica : ‘Lover, please stay’ dei Nothing but thieves e ‘Come mai’ di Max Pezzali

: ‘Lover, please stay’ dei Nothing but thieves e ‘Come mai’ di Max Pezzali Matteo Alieno : ‘Costruire’ di Niccolò Fabi e ‘Con un deca’ di Max Pezzali

: ‘Costruire’ di Niccolò Fabi e ‘Con un deca’ di Max Pezzali Astromare : ‘Chi fermerà la musica’ dei Pooh e ‘La regola dell’amico’ di Max Pezzali

: ‘Chi fermerà la musica’ dei Pooh e ‘La regola dell’amico’ di Max Pezzali Maria Tomba : ‘Lady Marmalade’ di Patty Labelle e ‘Sei un mito’ di Max Pezzali

: ‘Lady Marmalade’ di Patty Labelle e ‘Sei un mito’ di Max Pezzali Sarafine : ‘Riturnella’ dalla tradizione popolare e ‘Hanno ucciso l’uomo’ di Max Pezzali

: ‘Riturnella’ dalla tradizione popolare e ‘Hanno ucciso l’uomo’ di Max Pezzali Il Solito Dandy : ‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa e ‘Finalmente tu’ di Max Pezzali

: ‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa e ‘Finalmente tu’ di Max Pezzali Settembre : ‘Crazy/ Je so’ pazzo’ rispettivamente di Gnarls Barkley e Pino Daniele e ‘Gli anni’ di Max Pezzali

: ‘Crazy/ Je so’ pazzo’ rispettivamente di Gnarls Barkley e Pino Daniele e ‘Gli anni’ di Max Pezzali Stunt Pilots: ‘Ain’t no sunshine’ di Bill Withers e ‘Nessun rimpianto’ di Max Pezzali

X Factor 2023, riassunto quinta puntata dei Live: chi è stato eliminato

Al ballottaggio sono finiti Matteo Alieno e Angelica, entrambi del team di Ambra e alla fine ad uscire è stato il cantautore.

Ph. Virginia Bettoja