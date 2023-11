X Factor 2023, riassunto quarta puntata dei Live: liti furiose tra i giudici, Morgan contro tutti

X Factor 2023, riassunto quarta puntata dei Live: cos’è successo

X Factor 2023, riassunto quarta puntata dei Live: le esibizioni

X Factor 2023, riassunto quarta puntata dei Live: chi è stato eliminato

Giovedì 16 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la decima puntata di X Factor 2023, la quarta dei Live Show. Nei tre appuntamenti precedenti tra i 12 concorrenti che fanno parte dei team dei giudicihanno dovuto lasciare la gara gli Animaux Formidables, Asia Leva e Gaetano De Caro, rispettivamente dei team di Morgan, di Fedez e di Ambra. Questo appuntamento ha registrato 433.000 spettatori con il 2.4 per cento. Ospite speciale di questo appuntamento, ma i veri protagonisti di questa puntata sono stati gli stessi giudici, visto che ci sono stati diversi scontri, prima tra Morgan e Dargen, poi tra Dargen e Fedez, infine tra Morgan e tutti gli altri, visto che le sorti per i componenti del suo team non sono state buone.La serata è stata divisa in due: in apertura è tornato il momento della “giostra”, quindi un medley unico che ha visto i ragazzi performare senza soluzione di continuità con le canzoni più rappresentative del loro percorso all’interno del talent show, e che ha portato così alla prima eliminazione della serata che è stata quella di Selmi del team di Morgan. Nella seconda manche si sono esibiticon “September” degli Earth, Wind & Fire,con “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, entrambe del gruppo di Fedez; nel team di Ambra,ha portato “I’ve Been Loving You Too Long” di Otis Redding mentre“Il chitarrista” di Ivan Graziani; nella squadra di Dargen D’Amico,ha portato “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni,una personale versione di “Spaccacuore” di Samuele Bersani e glicon “Ironic” di Alanis Morissette. Infine, della squadra di Morgan ihanno suonato “Careless Memories” dei Duran Duran e gli“Good Vibrations” dei Beach Boys.Al ballottaggio sono finiti Settembre e ancora una volta ie alla fine ad uscire è stata la band di Morgan che è rimasto così con un solo concorrente, ossia gli Astromare. Potrebbe interessarti anche:Ph. Virginia Bettoja