X Factor 2023, riassunto prima puntata dei Live: Morgan show al debutto

Giovedì 26 ottobre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la settimana puntata di X Factor 2023, la prima dei Live Show. Nella scorsa puntata i giudicihanno scelto ognuno tre artisti per un totale di 12 concorrenti. Questo appuntamento ha registrato 630mila spettatori medi con una share del 3,1 per cento e una permanenza del 60 per cento (13 punti in più rispetto a un anno fa e 7 punti in più rispetto alla scorsa settimana), dati in crescita del +5 per rispetto all'edizione 2022 e del +22 per cento rispetto all'episodio precedente. Ospite specialeche ha portato sul palco un medley con due dei suoi brano più iconici – "Tra te e il mare" e "Resta in Ascolto" – e due canzoni più recenti come "Il Primo Passo sulla Luna" e "Durare", presentando così il nuovo album "Anime Parallele". Ma cos'è successo in puntata? Com'è andata la gara?In merito alla prima manche di esibizioni hanno rotto il ghiaccio idi Morgan con una cover dei Beatles, poi è toccatadel gruppo di Ambra Angiolini che ha riarrangiato Bellissima di Annalisa, scatenando le critiche di Morgan nei confronti del brano. Poi si è esibita(Fedez) con Diavolo in me,(Dargen D'Amico) con La canzone dei vecchi amanti di Franco Battiato, gli Animaux Formidables (Morgan) con I Love Rock 'N Roll degli Arrows,(Fedez) con L'Amour Est Un Oiseau Rebelle (Habanera) di Georges Bizet. A finire al ballottaggio sono stati gli Animaux Formidables. Nel secondo round abbiamo visto performare gli(Dargen D'Amico) con una versione rivisitata di How will I Know di Whitney Houston,(Morgan) con Parole che si dicono di Ivano Fossati,(Ambra) con La mente torna di Mina,(Fedez) con Empire State of Mind di Jay Z+ Alicia Keys,(Dargen) con Stavo pensando a te di Fabri Fibra, ma con testo rivisitato. Infine è stata la volta di(Ambra) Nothing Compares 2 U di The Family, versione Sinéad O'Connor.Al ballottaggio con il duo è finita Asia Leva e alla fine i giudici hanno scelto di far tornare a casa glicon grande dissenso di Morgan che avrebbe preferito il tilt, perciò far decidere il pubblico al televoto. Intanto la prossima settimana potrebbe essere ripescato uno trae gli: chi rientrerà in gara?

Ph. Virginia Bettoja