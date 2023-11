X Factor 2023, riassunto seconda puntata dei Live: una eliminazione ed un ripescaggio

X Factor 2023, riassunto prima puntata dei Live: cos’è successo

Giovedì 2 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda l’ottava puntata di X Factor 2023, la seconda dei Live Show. Nella scorsa puntata si sono esibiti per la prima volta dal vivo i 12 concorrenti che fanno parte dei team dei giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Questo appuntamento ha registrato 607mila spettatori medi con una share del 3,3 per cento. Ospite speciale di questo appuntamento Elodie che ha illuminato l’X Factor Arena con un medley dal sound clubbing, che ha trasformato il palco in uno spettacolare dancefloor: l’esibizione sulle note di “Red Light”, canzone che dà il nome al suo clubtape, e “A fari spenti” è stata accompagnata da coreografie create ad hoc per l’occasione. Ma cos’è successo in puntata? Com’è andata la gara?

X Factor 2023, riassunto seconda puntata dei Live: le esibizioni

In merito alla prima manche a rompere il ghiaccio è stata Angelica del team di Ambra che ha cantato “Love Me Again” di John Newman, poi è toccata agli Stunt Pilots di Dargen D’Amico con “Englishman a New York” di Sting e a SELMI del team di Morgan con “No Surprises” dei Radiohead. E ancora Maria Tomba del team di Fedez con “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC, Il Solito Dandy della squadra di Dargen Dargen con “Giulia” di Gianni Togni contaminata con i Daft Punk, infine Gaetano De Caro, team Ambra, con “Dancing On My Own” di Calum Scott. Proprio quest’ultimo è finito al ballottaggio. Nella seconda manche hanno cominciato i SickTeens di Morgan con di “Voices” di Russ Ballard, poi Sarafine, del team di Fedez, con “Eleanor Rigby” dei Beatles, dopodiché Settembre della squadra di Dargen, con “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra. E ancora Asia Leva, dal roster di Fedez, con “All The Stars” di Kendric Lamar, i ripescati Astromare – da subito in gara nella squadra di Morgan – con “Don’t Stop Me Now” dei Queen ed infine Matteo Alieno, di Ambra, con “Dio mio no” di Lucio Battisti.

X Factor 2023, riassunto seconda puntata dei Live: chi è stato eliminato

Al ballottaggio con il giovane artista del team di Ambra è finita Asia Leva ancora una volta e alla fine i giudici hanno scelto di mandare il tilt, quindi fare scegliere il pubblico a casa il secondo eliminato che è Asia.

Ph. Virginia Bettoja