X Factor 2023, riassunto terza puntata dei Live: una eliminazione e la gaffe di Francesca Michielin

Giovedì 9 novembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la nona puntata di X Factor 2023, la terza dei Live Show. Nei due appuntamenti precedenti tra i 12 concorrenti che fanno parte dei team dei giudicihanno dovuto lasciare la gara gli Animaux Formidables e Asia Leva, rispettivamente dei team di Morgan e di Fedez. Questo appuntamento ha registrato 566.521 mila spettatori medi con una share del 2,6 per cento e una permanenza del 58 per cento. Ospiti speciali di questo appuntamentoche sono stati protagonisti di un momento memorabile con la padrona di casa Francesca Michielin. La cantante e conduttrice deve avere avuto un momento di confusione, visto che ha prontamente chiesto ai suoi colleghi: "", in merito al duetto virtuale contenuto nell'ultimo disco. Peccato che Ivan Graziani sia morto nel 1997. Ma cos'è successo in puntata? Com'è andata la gara?In merito alla prima manche a rompere il ghiaccio è stata Maria Tomba (della squadra di Fedez) che ha cantato una cover di "Sono Un Ribelle Mamma" degli Skiantos, è toccata poi a Sarafine (con Fedez) che ha proposto nel suo stile "Get Up, Stand Up" di Bob Marley and The Wailers, poi(nel team di Ambra) ha presentato una cover di "Born This Way" di una delle sue artiste di riferimento Lady Gaga. E ancora Angelica (con Ambra) ha emozionato tutti con "Generale" di Francesco De Gregori, mentre Matteo Alieno (sempre di Ambra) ha cantato "Non è per sempre", una delle canzoni manifesto degli Afterhours. Il Solito Dandy (per il team di Dargen) si è esibito con "Compagno di scuola" di Antonello Venditti, i(della squadra di Morgan) hanno portato sul palco della X Factor Arena "Rebel Rebel" di David Bowie; gli Astromare (con Morgan) hanno performato con "Anyway" dei Genesis; Settembre (in squadra con Dargen) ha cantato "Girls Just Want To Have Fun" di Cyndi Lauper; gli Stunt Pilots (con Dargen) hannop proposto una cover di "Nessuno Mi Può Giudicare" di Caterina Caselli, infine SELMI (per la squadra di Morgan) ha proposto "La Libertà" di Giorgio Gaber.Al ballottaggio sono finiti Gaetano De Caro e i SickTeens e alla fine ad uscire è stato l'artista della squadra di Ambra. A decidere tutto sono stati i giudici, senza mandare il tilt e quindi lasciare la scelta al pubblico.