40 anni del servizio Televideo: come una volta si fruivano le informazioni senza Internet

Sono passati molti anni, ma molteplici servizi soprattutto nel campo dell’informazione e dell’intrattenimento sono realmente duri a morire. E’ il caso di Televideo, il quale compie oggi 40 anni, il 15 gennaio 2024. Codesto servizio televisivo, nato il 15 gennaio 1984, si può definire un vero è proprio simbolo della cultura televisiva italiana, famoso per le sue pagine interattive, “colorate” e colme di notizie facilmente fruibili al pubblico.

E’ da considerare l’importanza che Televideo ha avuto nel corso del suo sviluppo, soprattutto diversi anni fa, quando ancora non vi era Internet e per moltissimi cittadini aggiornarsi era difficile. Il servizio Televideo era indispensabile non solo per le news di cronaca, ma anche per tutti quegli aspetti legati all’intrattenimento. Ad esempio, un utente poteva sapere quando andava in onda il suo programma preferito, proprio grazie a questo servizio tv. Inoltre, con Televideo si potevano selezionare le news più importanti, quindi è come se fosse “in parte” una piattaforma personalizzata, proprio come i social oggi.

Per questo, la Rai vuole celebrare in questa giornata un anniversario importante per il settore dell’informazione italiano, in molteplici modi. Inoltre, l’azienda Rai si ritrova in questo anno 2024 a festeggiare non solo l’anniversario di Televideo, ma anche la settantesima ricorrenza della TV e anche il centenario della Radio.

Le iniziative della Rai per celebrare Televideo

In onore di Televideo, la Rai ha voluto commemorare il servizio, grazie alla collaborazione tra Rai News 24 e Rai Pubblica Utilità. Infatti, direttamente da Televideo, digitando la pagina 428 è possibile leggere e approfondire la storia della piattaforma, mettendo a disposizione diverse fonti di repertorio e contenuti nuovi e aggiornati, disponibili anche sul sito e i social.

Un’altra importante iniziativa per onorare Televideo è il progetto con Rai Teche, il quale realizzerà un video tributo invitando anche il pubblico a partecipare. Infatti, attraverso un indirizzo email ([email protected]), gli utenti potranno condividere i ricordi preferiti e le immagini di Televideo, aderendo alla creativa iniziativa intitolata “Il mio Televideo”. Ci sarà, inoltre, uno speciale online programmato dalla stessa azienda Rai, che lavorando con Rai Pubblica Utilità ha messo a disposizione una analisi critica sullo sviluppo di Televideo e riguardo la sua importanza culturale e storica per il Paese.

In conclusione, Televideo si può definire un vero e proprio “pioniere” dei media in Italia, poiché ha garantito all’epoca un modo innovativo e diretto per fornire una vasta quantità di informazioni per un pubblico molto vasto. Inoltre, il servizio tv è diventato un punto focale per moltissimi cittadini, di tutte le età, riuscendo ad adeguarsi nel tempo in un periodo storico ormai estremamente digitalizzato. Ancora oggi Televideo rimane un servizio fruibile e importante per l’intero panorama mediatico, contribuendo a diffondere notizie in modo diretto, semplice e collettivo.