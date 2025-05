Il reboot di Harry Potter: ecco le prime foto

La magia di Harry Potter ritorna con un reboot firmato HBO che trasforma la saga cinematografica in serie tv. Non uno spin-off, ma una ripartenza completa dell’universo magico. Le prime immagini rivelano la fedele ricostruzione del numero 4 di Privet Drive, con strade e case minuziosamente ricreate.

Il progetto è ambizioso: sette stagioni per i sette anni di Hogwarts, con HBO che punta tutto sulla magia come già fatto con Game of Thrones.

FIRST LOOK! Harry Potter Privet Drive for HBO. pic.twitter.com/JHFDnpXG0F — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) May 17, 2025

Il colosso dietro le quinte: una metropoli magica da un miliardo

Per dare vita a questa ambiziosa serie, Warner Bros ha messo in campo risorse da capogiro, pianificando la costruzione di una vera e propria mini-città all’interno dei Leavesden Studios in Inghilterra. Non si tratta semplicemente di scenografie temporanee, ma di un complesso permanente che includerà nuove strade, imponenti parcheggi multipiano, un centro medico completamente attrezzato e persino una scuola reale dove i giovani attori potranno continuare la loro formazione durante i lunghi anni di riprese.

L’investimento stimato si aggira attorno al miliardo di sterline, una cifra che riflette l’impegno decennale previsto per la realizzazione delle sette stagioni. Gli enormi hangar costruiti appositamente serviranno non solo come deposito per i numerosi set, ma creeranno un ecosistema produttivo autosufficiente dove cast e troupe potranno lavorare in condizioni ottimali per tutto il prossimo decennio.

I primi volti del mondo magico: il cast prende forma

HBO ha svelato sei attori per ruoli chiave della serie: John Lithgow sarà Silente, Janet McTeer interpreterà McGonagall, Paapa Essiedu vestirà i panni di Piton, mentre Nick Frost sarà Hagrid. Completano il cast Luke Thalon e Paul Whitehouse, già presente nei film originali.

Rimane ancora il mistero su chi interpreterà il trio protagonista: Harry, Ron ed Hermione. Le audizioni sono in corso con migliaia di candidature già ricevute.

La produzione al via: ecco quando vedremo la magia in tv

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per tutti i fan del maghetto. Le telecamere si accenderanno tra giugno e settembre 2025, quando il cast completo metterà piede nella nuova città magica creata da HBO. Nonostante l’entusiasmo, bisognerà pazientare ancora un po’: la prima stagione non approderà sugli schermi prima della fine del 2026, con un possibile slittamento ai primi mesi del 2027.

Dietro le quinte, l’organizzazione procede con una meticolosità impressionante. Gli animali protagonisti della serie – dai gufi ai gatti, passando per i cani – non trascorreranno mai la notte sul set, dimostrando l’attenzione al benessere di ogni membro del cast, umano o meno. Questi dettagli testimoniano la cura maniacale con cui HBO sta gestendo l’intera produzione, consapevole delle aspettative enormi che circondano il ritorno a Hogwarts.

