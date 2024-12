Accademia di costume e moda, inaugurata la nuova sede a Roma

Nuova sede per l’Accademia di costume e moda a Roma

È stata inaugurata la nuova sede dell’Accademia di Costume e Moda a Roma, situata in piazza Vittorio, dove un tempo si trovavano i Mas, i Magazzini allo Statuto, che sono stati chiusi nel gennaio del 2017. L’inaugurazione del progetto, che ha richiesto un investimento di circa venti milioni di euro, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della presidente del municipio Lorenza Bonaccorsi, dell’Assessore alla Cultura Scuol Sport e Politiche Giovanili del Municipio Roma I Centro Giulia Silvia Ghia e dell’Assessore ai Grandi Eventi Sport Turismo e Moda Alessandro Onorato. Ha presieduto anche il Presidente e il CEO dell’Accademia Costume & Moda, A. Lupo Lanzara.

La nuova sede è un esempio di recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico. Così come anche sottolineato dallo stesso sindaco durante l’inaugurazione, che ha specificato come si tratti di un intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione realizzato in tempi record, grazie al contributo di investitori privati. Era un luogo abbandonato, un esempio di degrado, ma con una potenzialità straordinaria, ritiene Gualtieri.

Sei piani e seimila metri quadrati per il nuovo campus

Nonostante l’opera di riqualificazione, è stato fondamentale preservare l’identità architettonica e storica dell’edificio. Gli interventi hanno infatti permesso di riportare alla luce elementi originali che, nel corso degli anni, erano stati coperti o trascurati. A seguito degli interventi, la sede appare oggi di un bianco brillante grazie al quale spiccano dettagli in contrasto come i balconcini e gli infissi neri.

Si sviluppa su sei piani, di cui uno seminterrato, per un totale di seimila metri quadrati destinati al campus. Gli spazi comprendono anche delle aule e dei luoghi destinati alla socializzazione. Il piano terra e il seminterrato, risalenti alla fine dell’Ottocento, sono stati restaurati seguendo lo stile umbertino, mantenendo intatta l’eleganza e la storicità dell’epoca. Un lavoro fatto nel rispetto per il passato ma non senza innovazione, per un ambiente moderno e funzionale, ma allo stesso tempo ricco di storia. Che, ci si auspica, sia il luogo ideale per promuovere creatività e inclusività tra gli studenti.

Nella nuova sede verrà trasferita la Biblioteca costume e moda

La nuova sede ospiterà solo i corsi per i Diplomi Accademici di Primo Livello. I master e i diplomi di livello superiore continueranno a essere offerti nella storica sede di via della Rondinella. Anche se l’anno prossimo, la Biblioteca Costume e Moda attualmente nella vecchia sede, verrà trasferita nel Campus e aperta al pubblico. Il nuovo campus accoglierà circa 600 studenti.

Un bel salto di livello per l’Accademia di Costume e Moda, fondata nel 1964 dalla stilista Rosana Pistolese. L’inaugurazione della nuova sede ha coinciso, tra l’altro, con il 60° anniversario dell’Accademia, che vanta alle spalle decenni di istruzione. E che ha in programma un open day il prossimo 15 dicembre.

La struttura, di proprietà del “Fondo infrastrutture per la crescita Esg di Azimut Libera Impresa Sgr” è stata ristrutturata anche grazie al Fondo Ipc, dedicato agli investimenti nelle infrastrutture sociali.

Le impressioni del Presidente dell’Accademia

Orgoglioso il Presidente dell’Accademia, A. Lupo Lanzara che, riconoscendo l’importanza di essere “custodi di un luogo unico parte integrante del tessuto culturale, creativo, popolare di Roma”, ha dichiarato:

“Grazie anche al contributo di tutti gli attori coinvolti abbiamo cercato di dar vita non solo a uno spazio di studio, ma a una community inclusiva e vibrante aperta alle molteplici espressioni creative, dove la vivacità e l’internazionalità dei percorsi formativi degli studenti si intrecciano con la colorata vita culturale e sociale del quartiere”.

