AFAM: aggiornamento per i settori artistico-disciplinari

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato un nuovo decreto ministeriale che riforma i settori artistico-disciplinari (SAD) dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L’intervento riduce il numero dei settori da oltre 400 a 127, aggiornandone i contenuti e i profili per rispondere alle nuove esigenze della didattica e della ricerca.

Un aggiornamento necessario

Questa riforma rappresenta un passo cruciale per allineare le discipline artistiche all’evoluzione delle arti visive, della musica, del design, del teatro, della danza e del restauro. L’aggiornamento è stato concepito considerando diversi fattori, tra cui la crescita del sistema AFAM, l’introduzione di nuove tecnologie, le recenti innovazioni normative e l’espansione dell’offerta formativa, che ha portato a un aumento degli iscritti.

La riforma del reclutamento

Il decreto si inserisce in un più ampio progetto di riforma dell’AFAM e rappresenta un passo propedeutico per l’approvazione del nuovo regolamento sul reclutamento di professori e ricercatori. Il nuovo regolamento introdurrà l’abilitazione artistica nazionale e prevede modalità di assunzione per il personale docente e i ricercatori analoghe a quelle delle università. Inoltre, la revisione dei SAD elimina la distinzione tra istituzioni, creando settori comuni che favoriscono un approccio interdisciplinare e transdisciplinare, eliminando sovrapposizioni e ridondanze.

Nuove specializzazioni e aggiornamenti settoriali

Tra le principali novità, la revisione del settore della pittura definisce un nuovo modello di specializzazione che integra aspetti tradizionali e innovativi, includendo l’uso di nuove tecnologie e materiali. Ciò consentirà anche di approfondire lo studio di artisti contemporanei, come specialisti della street art o della pittura sacra.

Un altro elemento di rilievo è l’introduzione di nuovi settori legati all’arteterapia e musicoterapia, con l’aggiunta delle figure professionali di teatroterapeuta e danzaterapeuta, rispondendo alla crescente attenzione per il ruolo delle arti nel benessere psicologico. Sono stati aggiornati anche i SAD relativi alla conservazione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale, oltre a quelli dedicati alla storia e alle teorie delle arti visive e progettuali.

Il valore delle AFAM nella creatività italiana

Il Ministro Bernini ha sottolineato che questo aggiornamento è un passo essenziale per il completamento della riforma del settore. Le istituzioni AFAM rappresentano il motore della creatività italiana, fondendo arte, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale. L’obiettivo è favorire una rivoluzione culturale capace di generare nuove opportunità di crescita e sviluppo per il Paese.