Aggiornamento Apple, disponibile iOS 17.3: ecco le nuove funzioni

Nei giorni scorsi, Apple ha rilasciato l’atteso aggiornamento iOS 17.3 per iPhone, parallelamente agli aggiornamenti dei sistemi operativi iPadOS 17.3, MacOS Sonoma 14.3, WatchOS 10.3 e tvOS 17.3. Questa nuova versione introduce una serie di miglioramenti significativi, con particolare attenzione alla sicurezza attraverso l’innovativa funzione denominata “Protezione del dispositivo rubato”.

L’aggiornamento iOS 17.3 è stato anticipato dalla fase di beta testing, estendendo al pubblico le funzionalità che erano state precedentemente sperimentate. Tra le novità più attese spicca la “Protezione del dispositivo rubato”, accessibile dal menu delle impostazioni. Questa funzione introduce un ulteriore strato di sicurezza in caso di furto del dispositivo. Una volta attivata, richiederà l’utilizzo di FaceID per accedere a funzioni sensibili come la password del portachiavi di iCloud, la disattivazione della modalità smarrito o l’effettuazione di pagamenti in Safari, specialmente se il dispositivo si trova in luoghi sconosciuti o insoliti. L’obiettivo principale è ostacolare potenziali ladri che cercano di utilizzare il dispositivo, magari dopo aver intercettato il codice numerico di sblocco in luoghi pubblici.

Inoltre, Apple introduce un “Ritardo di sicurezza” di un’ora, impedendo la disattivazione immediata di questa opzione. Ciò offre all’utente un margine di tempo maggiore per accorgersi del furto e prendere le misure necessarie. Durante questo periodo, è comunque possibile utilizzare lo smartphone, ma per azioni più sensibili, come la disattivazione del tracciamento di Dov’è o la modifica dell’Apple ID, sarà richiesto l’utilizzo di FaceID.

Altre caratteristiche di iOS 17.3 includono playlist collaborative su Apple Music, che consentono agli utenti di creare collezioni di brani in collaborazione con amici e familiari, arricchite da reazioni tramite emoji. Inoltre, vengono introdotti gli sfondi Black Unity Collection, dedicati alla Black Community. Infine, si registra un miglioramento nel rilevamento di incidenti su iPhone 14 e iPhone 15. Con questo aggiornamento, Apple conferma il suo impegno verso l’innovazione e la sicurezza, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più avanzata e completa.

Come fare l’aggiornamento

Per procedere con l’aggiornamento di iPhone alla versione iOS 17.3, seguire questi semplici passaggi, adatti ai modelli dal Xr / Se 2a generazione in poi:

Notifica di Aggiornamento: Aprire la notifica di disponibilità dell’aggiornamento direttamente sul dispositivo. Da qui, è possibile avviare la procedura di aggiornamento.

Backup dei Dati: Prima di iniziare l'aggiornamento, è consigliabile effettuare un backup dei dati. Questo può essere fatto su iCloud o utilizzando metodi alternativi per garantire la sicurezza delle informazioni.

Carica la Batteria: Assicurarsi che il dispositivo abbia una carica sufficiente prima di iniziare l'aggiornamento. Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione e lasciarlo collegato durante l'intera procedura.

Connessione Wi-Fi: Connettersi a una rete Wi-Fi sicura. Questo è particolarmente consigliato se non si dispone di un piano dati abbondante, poiché l'aggiornamento potrebbe richiedere una quantità significativa di dati.

Verifica Manuale dell'Aggiornamento: Per verificare manualmente la disponibilità di iOS 17.3 e avviare l'aggiornamento, seguire il percorso: Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Seguendo questi passaggi, gli utenti possono garantire una transizione senza intoppi alla versione più recente del sistema operativo iOS, assicurandosi di beneficiare di nuove funzionalità, miglioramenti e sicurezza offerti da iOS 17.3.