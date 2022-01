10 consigli su come superare la dipendenza da smartphone

Si chiama nomophobia ed è l’abbreviazione di “no-mobile phobia”, ovvero fobia senza cellulare. Che, tradotto, significa dipendenza da smartphone. Cosa significa? Che se usi il telefono durante i pasti, se passi più tempo sul telefono che interagendo di persona con gli altri, che se ti senti a disagio quando il telefono non è con te e se lo controlli ossessivamente, vuol dire che ne hai a che fare anche tu. Male, ma non malissimo, dato che sei tu a decidere di ristabilire i giusti equilibri. Come combattere la dipendenza da smartphone? Con tanta pazienza ed i seguenti consigli che solo utilissimi se vuoi tornare ad avere un rapporto sano con il tuo telefono.

Superare la dipendenza da smartphone: 10 consigli

Elimina le app dei social dal telefono. Tanto puoi sempre accedere tramite il browser Internet del tuo telefono. Anche se, ed è quello che ci auguriamo, i vari passaggi ti dissuaderanno dal controllare gli aggiornamenti con tanta frequenza. Disattiva le chat di gruppo. Magari lascia solo quella di famiglia. Eviterai un bombardamento di messaggi durante il giorno (ed altrettante distrazioni). Disattiva le notifiche. Molte persone vengono distratte dalle infinite notifiche che ricevono da Facebook, Instagram, Tiktok. Più controlli il telefono, più diventerà un’abitudine dura ad andarsene. Spegni il telefono prima di andare a letto. O lascialo comunque fuori dalla tua camera da letto. Prima di iniziare a studiare o lavorare, metti il ​​telefono ad almeno 3 metri da te. Questo ti disincentiverà dall’alzarti per controllarlo ogni 5 minuti. Quando senti il ​​bisogno di controllare il telefono, chiudi gli occhi e fai un respiro profondo. Ad una conversazione di Whatsapp segue l’apertura di un video ed un salto su Instagram… e la lista non finisce più. Così facendo saranno passati 20 minuti di inutile pausa quando ne avevi preventivati appena 2. Elimina tutte le app che non usi. Fare ordine è già un buon punto di partenza per superare la dipendenza dallo smartphone. Inoltre, libererai spazio sulla memoria e migliorerai le prestazioni della batteria del telefono. Datti dei limiti per l’utilizzo dello smartphone. Ad esempio, poniti come obiettivo quello di tenerlo lontano durante i pasti o la notte. Rispondi ai messaggi solo tre volte al giorno. Non cedere alla tentazione di rispondere subito ad ogni messaggio che hai ricevuto. Concediti 10 minuti al mattino, 10 al pomeriggio e 10 la sera. Imposta sul tuo smartphone una password di sblocco super lunga in modo da ridurre la voglia (e la dipendenza) di accedervi ogni 3X2.

