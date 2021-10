Giorgio Parisi: biografia e riconoscimenti

Il 5 Ottore 2021, il 73 enne romano Giorgio Parisi ha vinto il Premio Nobel per la Fisica. E’ un fisico teorico all’Università La Sapienza di Roma e all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Parisi è anche vicepresidente dell’Accademia dei Lincei. A dividersi il Nobel con Parisi, Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, si dividono, insieme a Giorgio Parisi, il premio nobel; i due hanno vinto per il loro lavoro sui modelli climatici e sul riscaldamento globale. Parisi si è distinto per la sua scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria.

Giorgio Parisi: biografia

Volete sapere qualcosa sulla vita privata del sesto vincitore italiano del Nobel per la fisica Giorgio Parisi? Continuate a leggere. Giorgio Parisi è nato a Roma il 4 Agosto del 1948, coniugato con due figli. Si è laureato all’Università degli Studi di Roma nel 1970 e ha subito lavorato come ricercatore presso i Laboratori Nazionali di Frascati dal 1971 al 1981. Dopo aver svolto la carriera da professore ordinario all’Università di Roma nel 1981, è stato professore ordinario di Fisica Teorica presso l’Università di Roma II, Tor Vergata ed è ora professore ordinario di Teorie quantistiche presso l’Università di Roma I, La Sapienza.

Giorgio Parisi: riconoscimenti

Grazie ai suoi contributi alla fisica, matematica e alla scienza, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui:

Premio Feltrinelli 1986

Premio Enrico Fermi 2002

Premio Nonino 2005

Premio Galileo 2006

Premio Wolf per la fisica 2021, con la seguente motivazione “Per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”.

