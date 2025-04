Angelina Mango compie 24 anni: tutti gli step della sua carriera

Angelina Mango ha spento 24 candeline il 10 aprile, celebrando un percorso straordinario che l’ha trasformata in una delle cantautrici più amate d’Italia. Un viaggio dalle prime note in famiglia fino ai palcoscenici internazionali.

Primi anni e formazione artistica

Angelina è cresciuta in una famiglia dove la musica era protagonista. Figlia di Pino Mango e Laura Valente, cantante dei Matia Bazar, ha respirato arte fin dai primi giorni. A soli cinque anni scrive il suo primo brano, mostrando un talento precoce che continua a coltivare affiancando il fratello Filippo nella sua band quando aveva appena dodici anni.

Il 2016 segna un punto di svolta doloroso nella vita di Angelina: la morte di papà Pino la costringe a riorganizzare la sua vita. La famiglia decide di trasferirsi a Milano, cercando nuovi equilibri in un momento difficile.

Nonostante il lutto e i cambiamenti, l’amore per la musica resta il fulcro della sua esistenza, tramutandosi presto nella forza propulsiva che l’avrebbe portata verso il successo.

Breakthrough con amici

Il 2022 segna un punto di svolta fondamentale nella carriera di Angelina. Dopo un periodo di incertezza personale e professionale, la giovane artista decide di tentare la strada del talent show “Amici di Maria De Filippi”. La sua partecipazione si rivela subito promettente e, nonostante si classifichi seconda nella finale generale, conquista la vittoria nella categoria Canto.

Prima di questo successo, Angelina attraversava una fase complessa: “Avevo finito la scuola da due anni, avevo mollato l’università, facevo la babysitter”, ha raccontato la cantante. La decisione di inviare un demo alla produzione nasce quasi da un impulso: “Ho smattato e ho mandato un demo e dei video”. Il provino avviene in circostanze rocambolesche, con un viaggio in treno all’alba e nessuna possibilità di tornare a casa prima dell’ingresso nella scuola più famosa d’Italia. Quella scelta impulsiva si trasforma nel trampolino di lancio per una carriera destinata a brillare.

Successi recenti e tour

Nel 2023, la carriera di Angelina prende una svolta decisiva con il lancio di “Ci pensiamo domani”, singolo che diventa rapidamente un tormentone estivo conquistando le radio e le piattaforme digitali. Il brano, caratterizzato da sonorità fresche e un ritornello coinvolgente, si afferma come uno dei pezzi più ascoltati della stagione, catapultando definitivamente la giovane artista nel panorama musicale mainstream italiano.

Questa hit precede strategicamente l’uscita dell’EP “Voglia di vivere”, una raccolta che consolida il suo stile unico e personale. Grazie a questi lavori, Angelina inizia a scalare con determinazione le classifiche nazionali, conquistando un pubblico sempre più vasto e diversificato. Non è solo la qualità vocale a definirla, ma una presenza scenica elettrizzante e coinvolgente che trasmette un’energia contagiosa, caratteristica che la distingue nel panorama musicale contemporaneo.

Sanremo, eurovision e rilancio

Il 2024 segna la definitiva consacrazione di Angelina Mango nel panorama musicale italiano con la vittoria al Festival di Sanremo grazie a “La noia”. Il brano, realizzato in collaborazione con Madame, caratterizzato da tonalità minori e influenze latino-americane, conquista pubblico e critica. Questo trionfo le spalanca le porte dell’Eurovision Song Contest di Malmö, palcoscenico internazionale dove ottiene un rispettabile settimo posto, rappresentando l’Italia con grande personalità.

A fine maggio dello stesso anno, Angelina pubblica “Poké melodrama”, il suo album d’esordio che rapidamente ottiene la certificazione di disco di platino. Il progetto discografico diventa un vero fenomeno musicale grazie a brani diventati hit come “Melodrama”, “La noia”, “Uguale a me” e “Fila indiana”, consolidando definitivamente la sua posizione tra le voci più interessanti della nuova generazione.

Come sta Angelina Mango? Sfide, pausa e nuovi inizi

Il 2024, anno di grandi successi per Angelina, è stato anche segnato da momenti difficili. I ritmi serrati e il successo travolgente hanno presentato il loro conto: dopo sole tre date del suo primo tour nei club, gli eventi vengono prima sospesi per una rinofaringite, poi completamente cancellati. La giovane artista sceglie consapevolmente di fermarsi, condividendo con i fan la sua priorità: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto”.

Questa pausa forzata si trasforma in un’opportunità di riflessione e recupero. A gennaio 2025, Angelina riappare sui social con un messaggio di speranza: “Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video”. Il 2025 segna per lei un periodo di rinascita: gradualmente torna a popolare i social e, come rivelato in un recente video su TikTok, ha ripreso anche gli studi universitari a Bologna, aggiungendo un nuovo tassello al suo percorso di crescita personale.